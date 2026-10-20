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APEC財長會香港登場 雲集500巨頭 李家超歡迎亞投行發債

香港新聞組／香港20日電
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香港中環街頭19日布置有2026年APEC財長會的宣傳標語，本次會議20日至21...
香港中環街頭19日布置有2026年APEC財長會的宣傳標語，本次會議20日至21日在香港舉行。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

第33屆APEC財長會議首次在香港舉行，聚集逾500名代表磋商宏觀經濟、金融合作與綠色融資，港府盼藉此凸顯國際金融中心地位並推動大灣區商機。

第33屆亞太經合組織（APEC）財政部長會議20日起，一連兩天於香港灣仔會展中心隆重舉行，屆時掌管21個成員經濟體財金政策的500巨頭將雲集一堂。香港行政長官李家超19日在禮賓府與前來參會的亞洲基礎設施投資銀行行長鄒加怡會面時表示，歡迎亞投行進一步利用香港成熟完備的債券市場發行債券，引導國際資金精準投向優質綠色項目，推動碳中和與綠色經濟轉型。財政司司長陳茂波亦指出，將藉今次機會，向世界展示香港作為國際金融中心和「超級聯繫人」的角色。業界預期，此次有望為灣區企業抓住APEC機遇，拓出海商機。

綜合大公報、文匯報報導，香港首次承辦APEC財長會議，預計將有超過500名來自21個成員經濟體的財金官員、代表，以及亞太地區和國際組織的政商領袖出席。會議將就亞太宏觀經濟、財金合作等議題展開磋商，討論支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、普惠金融及青年財經人才交流等，並預計於21日閉幕時發表財長聯合聲明，為11月在深圳舉行的APEC領導人非正式會議累積財金領域成果。

中國財政部部長藍佛安將率團出席並主持會議，副部長廖岷代表中方發言。與會代表包括澳洲財長查默斯、南韓副總理兼財政經濟部長李炯日，以及新加坡財政部第二部長蕭振祥等。

李家超19日與亞投行行長鄒加怡會面，就加強區域金融合作交換意見。他表示，香港可發揮「一國兩制」下內聯外通的優勢，協助亞投行推動亞洲基礎設施可持續發展，並運用成熟的債券市場吸引國際資金投入綠色項目。他也期待藉財長會議深化國際合作，向世界展示香港的發展機遇。

陳茂波接受「APEC 2026財長會電視特輯」專訪時指出，在當前國際形勢下，區域經貿合作尤為重要，香港可發揮拓展市場的橋梁作用，讓亞太各地政商領袖了解大灣區在創新科技、金融及區域合作方面的發展。特區政府除安排正式會議，也將舉辦文化參觀活動，展現香港的文化藝術活力。

業界則看好APEC峰會首次落地大灣區帶來的商機。深耕深圳工業設計領域的港企智掂科技創始人周小霞表示，APEC推動區域標準統一、規制融合及貿易便利化，有助降低技術性貿易壁壘。深圳承辦峰會可吸引國際採購商及投資者，促進訂單與跨境合作；知識產權保護等議題也有望推動大灣區營商環境與國際接軌，協助港企及內地企業拓展亞太市場、加快品牌出海。

香港中環街頭19日布置有2026年亞太經濟合作組織(APEC)財長會的宣傳標語，...
香港中環街頭19日布置有2026年亞太經濟合作組織(APEC)財長會的宣傳標語，本次會議20日至21日在香港舉行，來自21個APEC經濟體的財政部長或其代表、有關國際組織負責人和夥伴方高級代表將參加會議。(中新社)

精華 FAQ

  • 會議在香港灣仔會展中心舉行，吸引超過500名來自21個成員經濟體的官員與商界領袖參與，屬香港首次承辦APEC財長會，並將為11月深圳APEC領導人非正式會議累積財金成果。

  • 李家超表示，香港可憑藉「一國兩制」下內聯外通優勢，協助亞投行推動亞洲基礎設施可持續發展，並利用成熟債券市場發債，引導國際資金投入優質綠色項目。

  • 業界認為，APEC有助推動區域標準統一、規制融合與貿易便利化，降低技術性貿易壁壘；若深圳承辦峰會，亦可吸引採購商與投資者，促進訂單、跨境合作及品牌出海。

APEC 香港 債券

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