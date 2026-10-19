香港53歲外賣員搶單分神撞癱 領不到工傷補償

AI摘要 文章摘要整理： 香港外賣員Joe接單時分神撞車致癱瘓，家屬指未獲及時賠償；Keeta稱相關個案已申請理賠，港府亦擬為平台工作者立工傷補償機制。

香港 平台外賣員未獲法定工傷補償保障，普遍由平台公司自行投購保險 ，港府 擬立法為平台工作者設工傷補償機制。

明報報導，外賣員Joe今年5月駕駛電單車時收到Keeta平台搶單通知，分神望向手機後撞車，導致全身癱瘓，至今未獲保險賠償。其妻子阿儀連月兼顧全職工作，每日往返醫院照顧丈夫，並希望日後立法可保障外賣員整個上線時段，且「工傷病假錢」應與現有勞工法例看齊。

Keeta稱，保險公司已收到理賠申請，現正按程序處理中，又說密切關注個案，會和家屬保持聯繫並提供協助。Keeta說，外賣員在平台程式上線、配送服務期間、上線前1小時及下線後1小時均自動受到保險保障，若事故涉及意外死亡及永久傷殘，最高賠償金額為120萬（港幣，下同，約15.2萬美元）及100萬元；意外醫療費用則提供實報實銷開支保障，最高賠償額為12萬元。據了解，Joe的情況屬於保險保障範圍。

Keeta於2023年進駐香港，Joe同年成為首批外賣員。今年5月1日下午，當時53歲的Joe駕駛電單車往粉嶺祥華邨候單，其間在Keeta程式上線，惟途中程式發出搶單聲響，令他下意識望向安裝於車頭的手機，及後意外撞向前方死火的車。他送院後被診斷頸椎C3/4段脊髓受壓，導致全身癱瘓，醫療判斷情況無法逆轉。

Joe的妻子阿儀說，丈夫18歲時已有電單車牌，從事外賣行業約10年，多年來從未發生意外，又提到丈夫加入Keeta後，除打風下雨，近乎每日開工，繁忙時每日工時長達10小時。她說，事發後約3星期在Keeta程式為丈夫申報意外並申索保險，又在工會協助下聯絡Keeta追問進度，約一個月後才獲確認已收到申報，及後沒獲其他跟進和探望。近日接受傳媒訪問後，阿儀收到Keeta及保險來電跟進事件。