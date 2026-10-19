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香港53歲外賣員搶單分神撞癱 領不到工傷補償

香港新聞組／香港19日電
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AI摘要

文章摘要整理：

香港外賣員Joe接單時分神撞車致癱瘓，家屬指未獲及時賠償；Keeta稱相關個案已申請理賠，港府亦擬為平台工作者立工傷補償機制。

香港平台外賣員未獲法定工傷補償保障，普遍由平台公司自行投購保險港府擬立法為平台工作者設工傷補償機制。

明報報導，外賣員Joe今年5月駕駛電單車時收到Keeta平台搶單通知，分神望向手機後撞車，導致全身癱瘓，至今未獲保險賠償。其妻子阿儀連月兼顧全職工作，每日往返醫院照顧丈夫，並希望日後立法可保障外賣員整個上線時段，且「工傷病假錢」應與現有勞工法例看齊。

Keeta稱，保險公司已收到理賠申請，現正按程序處理中，又說密切關注個案，會和家屬保持聯繫並提供協助。Keeta說，外賣員在平台程式上線、配送服務期間、上線前1小時及下線後1小時均自動受到保險保障，若事故涉及意外死亡及永久傷殘，最高賠償金額為120萬（港幣，下同，約15.2萬美元）及100萬元；意外醫療費用則提供實報實銷開支保障，最高賠償額為12萬元。據了解，Joe的情況屬於保險保障範圍。

Keeta於2023年進駐香港，Joe同年成為首批外賣員。今年5月1日下午，當時53歲的Joe駕駛電單車往粉嶺祥華邨候單，其間在Keeta程式上線，惟途中程式發出搶單聲響，令他下意識望向安裝於車頭的手機，及後意外撞向前方死火的車。他送院後被診斷頸椎C3/4段脊髓受壓，導致全身癱瘓，醫療判斷情況無法逆轉。

Joe的妻子阿儀說，丈夫18歲時已有電單車牌，從事外賣行業約10年，多年來從未發生意外，又提到丈夫加入Keeta後，除打風下雨，近乎每日開工，繁忙時每日工時長達10小時。她說，事發後約3星期在Keeta程式為丈夫申報意外並申索保險，又在工會協助下聯絡Keeta追問進度，約一個月後才獲確認已收到申報，及後沒獲其他跟進和探望。近日接受傳媒訪問後，阿儀收到Keeta及保險來電跟進事件。

精華 FAQ

  • Joe在5月駕電單車候單時收到搶單通知，分神看手機後撞向前方死火車，送院後證實頸椎脊髓受壓，最終全身癱瘓，醫療判斷情況已無法逆轉。

  • 報導指香港平台外賣員未獲法定工傷補償保障，通常由平台公司自行投購保險。Keeta則表示，外賣員在上線、配送及前後1小時都受保，意外死亡和永久傷殘有最高賠償。

  • Joe妻子表示事後曾多次申報和追問，約1個月後才確認平台已收到申請，之後欠缺跟進；Keeta則稱保險公司正按程序處理，並會與家屬保持聯繫及提供協助。

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