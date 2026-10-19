不堪病痛 香港7旬夫妻燒炭亡 女兒探視才發現

香港 一名七旬翁與老伴18日被女兒發現於屯門山景邨寓所燒炭昏迷，送院不治。警方在單位檢獲遺書，據悉兩人相守半世紀，無正式註冊結婚，相信他們不堪疾病煎熬，雙雙燒炭尋短。

香港01報導，救援人員接報到場，發現兩人陷入昏迷，雙雙由救護車送往屯門醫院搶救。兩人隨後由醫生證實身亡。現場大批警員帶備裝備、與便衣警員先後登樓調查；多輛警車停泊在大廈對開。

男死者姓張，72歲；女死者姓謝，70歲。據了解，兩名死者為戀人關係，一直未有正式註冊結婚，如今已約50年。兩人育有一名女兒，如今年約30餘歲。據知謝婦確診帕金森氏症。兩老由山景邨入伙起，一直住在上址至今。

18日，該對老夫妻的女兒，接獲母親朋友通知，指多次上門拍門及致電，均無人回應。女兒擔心父母安全，於是趕回上址並用鎖匙開門進入單位，惟已發現父母均倒臥廁所中，身邊放有一盤燒過的炭，大驚立即報警。兩名事主由救護員送往屯門醫院搶救，惜最終雙雙不治。

消息稱，警方調查後，於單位內發現遺書，初步不排除因不堪疾病痛苦煎熬，因而協定自殺。警方將案件交由屯門警區刑事調查隊跟進，兩名死者死因有待驗屍確認。