香港中大機器人可做三明治、打羽球 目標5年內大量產出

AI摘要 文章摘要整理： 香港中文大學在科學園啟用首個全端具身智能實驗室，成功讓機器人完成2分鐘三明治任務，並研發足球、羽毛球與巡檢物流應用，目標5年內落地。

香港 中文大學InnoHK香港物流機器人研究中心於5月成立全港首個全端具身智能實驗室，並於8月在科學園啟用。實驗室聯合總監李鐘毓教授表示，團隊首次令視覺語言動作模型機器人完成兩分鐘製作三明治任務，並同步研發足球及羽毛球機器人，未來可當陪練，目標五年內產出可落地應用成果。

大公報報導，香港首個全端具身智能實驗室已於8月在科學園19W大樓正式投入運作。該實驗室由香港中文大學InnoHK香港物流機器人研究中心於5月宣布成立，研究範圍涵蓋硬件設計（血肉）、運動能力（小腦）、環境交互感知（大腦），以及多機與人機交互智能等全棧技術。

針對服務機器人過去僅能執行數秒短暫任務的局限，實驗室在長程複雜工作上取得實質突破。中大具身智能實驗室聯合總監李鐘毓教授指出，團隊以開源基座大模型為基礎進行微調，並首創「關鍵事件機制」，借鑑人類決策模式，將兩分鐘的製作三明治大任務拆解為多個子任務。

李鐘毓教授說，機器人在「專家示教」模式下，會下意識識別示教軌跡中的速度突變，僅重點儲存關鍵動作片段，而非死記硬背全過程。執行任務時，機器人能依序完成夾取麵包、疊加蔬菜及蓋上麵包等子任務，全程流暢且無須額外調試，為目前學界處理兩分鐘長任務中效果最佳的成果。團隊未來計畫將此能力由桌面靜態環境轉移至人形機器人，以適應不同地點的運作。

除了「大腦」的長程操作，實驗室亦積極拓展「小腦」的運動控制能力。現場展示了高約一米的人形足球機器人，能在數秒內承受衝擊並維持平衡，完成即時決策與射門動作。李鐘毓教授補充，實驗室亦研發出全球首創的羽毛球機器人，能執行正反手及跳躍扣殺等動作。相關運動訓練採用了「獎懲機制」，讓機器人在試錯中形成穩定策略，未來可應用於體育陪練，遠期目標則是實現11台機器人的足球對抗賽。此外，學習體系中亦結合了預判環境變化的「世界模型」技術。

在產業化方面，李鐘毓教授透露，實驗室目標與國家「十五五」規畫及香港五年規劃高度契合，重點攻克數據迭代與跨場景遷移等核心瓶頸。目前實驗室孵化的企業已小規模量產一款四輪足機器人，加裝機器臂後可用於工廠巡檢與物流。