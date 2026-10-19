我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

成人女星月收百萬美元 霸氣喊包養男友 會倒垃圾更加分

法國羅浮宮竊案屆滿1年 8件皇室珠寶仍下落不明

香港中大機器人可做三明治、打羽球 目標5年內大量產出

香港新聞組／香港19日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

AI摘要

文章摘要整理：

香港中文大學在科學園啟用首個全端具身智能實驗室，成功讓機器人完成2分鐘三明治任務，並研發足球、羽毛球與巡檢物流應用，目標5年內落地。

香港中文大學InnoHK香港物流機器人研究中心於5月成立全港首個全端具身智能實驗室，並於8月在科學園啟用。實驗室聯合總監李鐘毓教授表示，團隊首次令視覺語言動作模型機器人完成兩分鐘製作三明治任務，並同步研發足球及羽毛球機器人，未來可當陪練，目標五年內產出可落地應用成果。

大公報報導，香港首個全端具身智能實驗室已於8月在科學園19W大樓正式投入運作。該實驗室由香港中文大學InnoHK香港物流機器人研究中心於5月宣布成立，研究範圍涵蓋硬件設計（血肉）、運動能力（小腦）、環境交互感知（大腦），以及多機與人機交互智能等全棧技術。

針對服務機器人過去僅能執行數秒短暫任務的局限，實驗室在長程複雜工作上取得實質突破。中大具身智能實驗室聯合總監李鐘毓教授指出，團隊以開源基座大模型為基礎進行微調，並首創「關鍵事件機制」，借鑑人類決策模式，將兩分鐘的製作三明治大任務拆解為多個子任務。

李鐘毓教授說，機器人在「專家示教」模式下，會下意識識別示教軌跡中的速度突變，僅重點儲存關鍵動作片段，而非死記硬背全過程。執行任務時，機器人能依序完成夾取麵包、疊加蔬菜及蓋上麵包等子任務，全程流暢且無須額外調試，為目前學界處理兩分鐘長任務中效果最佳的成果。團隊未來計畫將此能力由桌面靜態環境轉移至人形機器人，以適應不同地點的運作。

除了「大腦」的長程操作，實驗室亦積極拓展「小腦」的運動控制能力。現場展示了高約一米的人形足球機器人，能在數秒內承受衝擊並維持平衡，完成即時決策與射門動作。李鐘毓教授補充，實驗室亦研發出全球首創的羽毛球機器人，能執行正反手及跳躍扣殺等動作。相關運動訓練採用了「獎懲機制」，讓機器人在試錯中形成穩定策略，未來可應用於體育陪練，遠期目標則是實現11台機器人的足球對抗賽。此外，學習體系中亦結合了預判環境變化的「世界模型」技術。

在產業化方面，李鐘毓教授透露，實驗室目標與國家「十五五」規畫及香港五年規劃高度契合，重點攻克數據迭代與跨場景遷移等核心瓶頸。目前實驗室孵化的企業已小規模量產一款四輪足機器人，加裝機器臂後可用於工廠巡檢與物流。

精華 FAQ

  • 實驗室涵蓋硬件設計、運動控制、環境感知、多機與人機交互等全棧技術，從大腦、小腦到血肉層面同步研發，目標是提升機器人在複雜場景中的整體能力。

  • 團隊以開源大模型微調後，首創關鍵事件機制，把長任務拆成多個子任務，讓機器人只記錄關鍵動作片段，最終可順序完成夾麵包、加蔬菜與蓋合等步驟。

  • 實驗室希望把桌面任務能力轉移到人形機器人，並推進足球、羽毛球陪練與工廠巡檢、物流等應用，同時計畫5年內產出可落地成果，帶動企業量產。

羽球 香港

上一則

中國總理李強訪烏茲別克 推進中吉烏鐵路

下一則

父母爆欠薪、把員工當保母 韓輿論：盛艾敬滾回中國

延伸閱讀

DeepSeek考慮入局「實體AI」 梁文鋒密集接觸相關創業者

DeepSeek考慮入局「實體AI」 梁文鋒密集接觸相關創業者
能搬運、巡檢、幫長者復健 「服務型機器人」在中國廣交會圈粉

能搬運、巡檢、幫長者復健 「服務型機器人」在中國廣交會圈粉
AI大腦評測 阿里、中興並列全球第3

AI大腦評測 阿里、中興並列全球第3
Nvidia衝刺機器人 傳加碼投資新創10億元

Nvidia衝刺機器人 傳加碼投資新創10億元

熱門新聞

17歲天才高中生陳廣宇曾參與大模型Kimi的核心架構研究。（取材自揚子晚報）

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

2026-10-15 22:20
分別104歲與101歲高齡的王良國（左）與王良富（右）兄弟。（取材自現代快報）

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

2026-10-18 06:30
為什麼在科研事業上升期離開美國？吳軍表示，重要因素之一，是中國在相關領域不斷集聚的科研人才。(觀察者網)

拒美頂尖實驗室終身正教授職 幹細胞權威吳軍返華：再多錢留不住我

2026-10-16 21:36
深圳女老師穿日系連身裙，遭家長質疑。（取材自飯點資訊）

「熱也不能穿這樣」 深圳女老師穿日系連身裙惹家長不爽

2026-10-13 06:30
中共中央機關雜誌《求是》近日刊出中共總書記習近平文章，強調持續推進全面從嚴治黨，強調反腐敗鬥爭「一刻不能停、半步不能退」，並要求加大對「一把手」及年輕幹部貪腐問題的查處力度。美聯社

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐

2026-10-15 11:31
薩特利在自己倉庫。（取材自紅星新聞）

靠3D打印機和中國代工廠 19歲美國少年年營收80萬美元

2026-10-16 08:30

超人氣

更多 >
張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲

張秀卿離婚又負債105萬美元 首任老公心疼發聲
揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字

揚州百歲兄弟耳聰目明 每天菸酒愛吃肉 長壽祕訣9個字
華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金

華男持旅遊簽證做「安全快遞員」牽扯百萬黃金、現金
川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感

川普不願犧牲台灣換美中交易 日專家：非對台有特殊情感
前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境

前英相蘇納克：中國想要讓別國更依賴它 歐洲面臨險境