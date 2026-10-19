曾獲溫家寶單獨接見 香港教育家吳康民百歲辭世

前港區人大代表吳康民18日在家人陪伴下離世，享年100歲。圖為去年8月，99歲之齡的吳康民（右二）仍有公開露面，出席「中國人民抗日戰爭勝利80周年紀念章頒授儀式」。右一為香港特首李家超。（取材自香港政府新聞處）

AI摘要 文章摘要整理： 培僑中學前校長、前港區全國人大代表吳康民於10月18日離世，享年100歲；他一生投身愛國教育與香港回歸事務，獲各界哀悼。

前港區全國人大代表、培僑中學前校長及大紫荊勳章得主吳康民於10月18日在家人陪伴下離世，享年100歲。吳康民奉獻畢生心血於愛國教育與社會事務，曾任港區全國人大代表長達33年，為香港 順利回歸及繁榮穩定作出卓越貢獻。特首李家超及社會各界深表哀悼，培僑教育機構亦已成立治喪委員會，預計其靈柩將蓋上國旗。

綜合大公報及明報報導，吳康民於1926年生於廣東，1947年中山大學畢業後任教於香港培僑中學，是該校創校元老之一。他其後出任培僑中學校長、校監及校董會董事長，2005年起擔任培僑教育機構董事會主席。他曾招聘後續同樣從政的曾鈺成，並兩度讓路給曾鈺成擔任校長與校監。1975年，他籌組香港教育工作者聯會，並當選創會會長。

據報導，吳康民曾在回憶錄提及，培僑成為他一生「唯一的職業」。他還立下「遺囑」，希望骨灰撒於校園後花園。

培僑中學校長伍煥杰表示，學校原定下月舉行80周年校慶晚宴，將保留向吳康民致敬環節，但修改形式。他說，吳康民一生為培僑，沒有購置居所，晚年仍住學校宿舍，15日還與老教職員飲茶。

吳康民自1975年起連續七屆出任全國人大代表，任期33年，亦是民建聯創會會員。他於1992年獲委任為港事顧問，1995年出任香港特區籌備委員會委員，1996年任第一屆特區政府推選委員會委員；回歸後出任全國人大常委會香港基本法委員會委員，2003年3月連任。1998年，他獲港府頒授大紫荊勳章。

報導說，卸任港區人代後，吳仍積極評論時政，其中2012年特首選戰前，他多次拋出不同特首人選方案，而此前一年他獲時任總理溫家寶在北京單獨接見。

李家超表示，吳康民為香港順利回歸祖國和維持長期繁榮穩定作出重要貢獻，畢生致力愛國教育，是貢獻卓著的傑出教育家。教育局局長蔡若蓮說，吳康民數十年作育英才，其離世是香港教育界及社會的重大損失。勞工及福利局局長孫玉菡是培僑小學校友，他感謝吳康民多年來對培僑的貢獻，稱其為教育界典範。前特首梁振英在社交平台表示沉痛悼念，立法會主席李慧琼亦分別公開致哀。

前港區人大代表吳康民18日在家人陪伴下離世，享年100歲。圖為4月23日，香港潮州商會會所大禮堂舉行「慶賀吳康民榮譽主席百歲壽辰」壽宴。（取材自潮州商會）