皇崗新口岸重陽節壅堵 香港北上人流飆近9倍 排2小時未過關

香港重陽節假期，皇崗口岸迎跨境客流高峰，圖為旅客18日從皇崗口岸旅檢層前往深圳。（中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 新皇崗口岸重陽節迎來北上高峰，短時間內人流急增近9倍，現場一度壅堵，港府啟動預案後輪候時間逐步回落。

重建後的新皇崗口岸開通以來，吸引大批市民與旅客「嘗鮮」使用過關，連日來出入境人數節節上升，17日周六即重陽節小長假首天，錄得約13萬人次出入境。18日重陽節正日，過關人潮更洶湧，高峰時段2小時內有近2萬人出境往內地，較同期急增近9倍，現場一度出現壅堵。港府 及時啟動各項應付人潮的預案，離境高峰期於18日下午約2時起逐漸過去，輪候時間縮短至15分鐘內。

綜合大公報、明報、香港 01報導，18日午大批等候北上的市民迫爆口岸出境大堂，不少人稱需排隊等候逾一小時，其間保安局「口岸通」網頁的新皇崗口岸出境頁面亦首度亮「黃燈」，代表平均輪候時間「繁忙」。保安局稱，昨午1至2時的最高峰時段有9728人次於一小時內出境，較皇崗口岸/落馬洲管制站過往同期升近9倍，形容今次面對突增人流，各項預案及時啟動，「整體運作大致暢順」。

18日不少家庭出行，7歲以下小童未能使用「一次放行」自助通道，須走傳統人工櫃枱；而不少人首次過關，不知道需提前登記使用自助通道，亦是導致過關時間延長的原因。加上外國旅客亦需經傳統櫃枱過關，手續亦較慢，令等候時間更長。

不少市民18日在社交媒體Threads及小紅書發文形容午間皇崗口岸情況「混亂」，有家長稱過關通道擠滿人，分不清排的是哪條隊，現場無人管理各隊伍，甚至連工作人員也分不清，有人稱人工櫃枱等近兩小時仍未過關，有人稱排隊約1小時才通關。

從多則帖文照片可見，口岸離境大堂逼滿輪候過關旅客，甚至升降機及扶手電梯都需排隊，有報導指扶手電梯要間歇停用。有網民稱現場缺乏排隊指示，過關通道及櫃位大排長龍、「看不到真正的隊尾」，有人形容標榜整體通關時間從舊口岸約30分鐘縮至約5分鐘的新皇崗口岸「好失敗」、「讓人體驗感非常不好，真的要給差評」。

有媒體18日傍晚接獲一封由前線入境事務主任（IO）向新皇崗口岸管理層發出的信件。該信件提到，前線人手嚴重短缺，以致主管室懸空、無人接聽求助電話、接替休息等，又指近日工作群組傳來「排山倒海的求救訊息，彷彿在上演一齣荒島求生戲」。發信人也在信中提出多項建議，包括增加入境事務主任人手至現時每更的1.5倍，並調配熟練及有能力的同事支援。

不少香港市民17日趁重陽節假期經新皇崗口岸過關。本月12日正式啟用的皇崗口岸迎接第一個出入境高峰。（中通社）