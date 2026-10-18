梅艷芳骨灰遭竊3個月 香港警方鎖定嫌犯「潛逃東南亞」

梅艷芳在2003年12月過世，骨灰罈竟於於今年7月傳遭竊。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 梅艷芳骨灰失蹤近3個月後，傳出警方疑透過監視器畫面鎖定一名寺廟清潔工男子，並指其已潛逃東南亞，案件動機與骨灰下落仍待查明。

已故天后梅艷芳 過世23年，骨灰竟失蹤近3個月，案件近日傳出新進展。資深電影人文雋透露，警方持續分析及修復監視器畫面後，疑似鎖定一名曾在寺廟工作的男子，綽號「阿強」，並指對方在案發後已離開香港 前往東南亞 ，讓這起備受關注的案件再度引發討論。

據香港01報導，文雋透露警方先前針對相關監視器畫面進行地毯式查證，並透過影像分析及專家修復技術，從一段原本相當模糊的車輛影像中尋找線索。

據稱，警方在7月上旬某日上午的監視器畫面中，發現一名身穿寺廟清潔工作人員制服、衣服上還有編號的男子離開靈骨塔。男子之後被指進入後山樹林，行蹤引起注意。警方再根據相關出勤紀錄追查，據稱確認該名員工名叫「阿強」。

文雋進一步透露，這名男子在事件發生後不久便搭機離開香港，目的地被指為東南亞。目前相關說法仍屬文雋轉述，警方是否已正式鎖定該男子身分，以及是否已將他列為涉案人士，仍有待警方進一步公布。

至於犯案動機，文雋推測，若確實是有人帶走梅艷芳的骨灰，對方原本可能是打算藉此勒索財物。不過，由於梅艷芳母親覃美金近期離世，可能使原本的計畫出現變化，導致對方一時找不到原先預定的勒索對象。

梅艷芳骨灰失蹤事件曝光後，家屬一直希望能尋回骨灰。梅艷芳弟弟梅啟明日前也曾表示願意提供5萬港元作為尋找骨灰的獎金。不過，對於梅啟明的做法，文雋持不同看法，甚至質疑他提出懸賞另有目的。

目前梅艷芳家屬仍希望警方盡快查明真相、尋回骨灰，而案件涉及的涉案人身分、骨灰下落及實際犯案動機，仍須等待警方調查結果確認。