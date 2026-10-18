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談袁澧林性騷案…港星爾冬陞曝男演員曾投訴遭男導侵犯 支持勇敢說不

香港新聞組／香港18日電
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爾冬陞爆料，曾接獲男演員投訴遭男性導演性騷擾，強調無論男女，都應學會保護自己。(...
爾冬陞爆料，曾接獲男演員投訴遭男性導演性騷擾，強調無論男女，都應學會保護自己。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

袁澧林揭露多年遭性騷擾經歷後，爾冬陞與馮德倫公開聲援，呼籲演員面對霸凌與不當對待要及時表達界線，並強調男女都應學會自我保護。

香港女星袁澧林日前公開入行以來多次遭遇性騷擾的經歷，引發演藝圈關注。電影「第四幕」17日在香港演藝學院舉行慈善首映，監製爾冬陞談及此事，支持年輕演員遇到霸凌或不當對待時勇敢表達不滿，並透露自己擔任香港電影導演會會長期間，曾接獲男演員投訴遭男性導演性騷擾，強調無論男女，都應學會保護自己。

袁澧林因工作不在香港，未能出席首映。她日前在社群平台發表長文，揭露入行以來曾遭遇言語性騷擾、被不當性化，以及拍攝時遭前輩演員未經事先溝通便親吻臉頰等經歷。她也提及，今年初接受電影專訪時，曾遭男性記者以「坐檯」作為玩笑開場，令她感到受辱。

對於袁澧林的遭遇，爾冬陞表示，霸凌與不當行為在社會上難以完全杜絕，電影圈常見的情況包括言語輕佻，或在應酬場合中酒後做出不禮貌舉動。他認為，若有證人能證明涉及侵犯的行為，處理上相對容易；但若只是言語冒犯，或牽涉個人品格與道德問題，往往較難處理。他強調，導演有責任維護片場環境，自己執導時不會容許類似事情發生，也已開始教導11歲女兒相關的自我保護觀念。

爾冬陞並指出，性騷擾並非只有女性會遇到。他回憶，擔任導演會會長期間，曾有一名男演員投訴遭男性導演性騷擾，但因對方不是會員，導演會無法透過相關機制處理；其他投訴則須經查證後再作處理。他認為，無論男性或女性，都應提高警覺，遇到不當對待時不要一味隱忍。

對於年輕演員面對資深前輩時，可能因顧慮工作與人際關係而不敢當面拒絕，爾冬陞表示理解，但仍建議應適時表達不滿，讓對方知道自己的界線。他說，當下未必能立即翻臉，至少可以透過表情與態度表明不接受；若對方仍繼續冒犯，就更應明確表態。

同場出席的「第四幕」主演馮德倫表示，自己有留意袁澧林的文章，相信劇組支持她發聲。他指出，拍攝現場因有工作人員及幕後花絮紀錄，部分情況或較容易留下紀錄。他呼籲，受到滋擾的人應及時說出來，不要把事情藏在心裡。

談到親密戲的拍攝，爾冬陞則表示，自己當演員時一向謹慎，若戲中涉及撫摸等肢體接觸，會先要求導演與演員溝通清楚。他強調，無論拍攝親密場面或日常工作互動，都應尊重對方意願，不能把冒犯行為當成玩笑。

精華 FAQ

  • 她在社群長文中提到，入行以來曾遭言語性騷擾、被不當性化，拍攝時還遇到前輩未經溝通便親吻臉頰，另在專訪中被拿「坐檯」開玩笑，令她感到受辱。

  • 他認為霸凌與不當行為難以完全杜絕，但導演有責任維護片場環境，絕不能把冒犯當玩笑。他鼓勵年輕演員及時表達不滿，至少要讓對方知道自己的界線。

  • 他透露曾在導演會任內接獲男演員投訴遭男性導演性騷擾，提醒性騷擾不只發生在女性身上，且無論男女都應提高警覺，遇到不當對待不要一味隱忍。

性騷擾 香港

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