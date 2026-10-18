重振港片雄風 港府覓地廉租供搭景 降低製作成本
香港政府計畫以廉租搭景場地、境外拍攝支援組及電影資助，降低製作成本並吸引海內外劇組赴港，重振本地電影產業。
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香港政府計畫以廉租搭景場地、境外拍攝支援組及電影資助，降低製作成本並吸引海內外劇組赴港，重振本地電影產業。
香港電影曾以武俠片、警匪片及動作片在華語影壇建立鮮明地位，但如今面臨製作成本高漲、拍攝場地不足及市場競爭等挑戰。
綜合港媒報導，為重振產業，港府計畫提供租金優惠的電影搭景場地、成立專責支援小組吸引中國及海外攝製隊赴港拍片，並檢視電影資助政策，盼透過場地、資金與行政支援，重新吸引項目落戶香港。文化體育及旅遊局局長羅淑佩17日表示，當局正積極尋找合適土地，希望推動本地電影產業發展。
羅淑佩當天出席香港演藝學院慈善放映會時表示，港府將從電影資助及境外攝製支援兩方面著手。一方面透過電影發展基金支持具市場價值的作品，另一方面協助海外攝製隊赴港取景，讓香港電影工作者有機會參與國際大型製作，擴大本地影視產業的發展空間。
根據港府10月公布的政策方向，當局考慮試行提供電影搭景場地，緩解拍攝空間不足的問題，相關措施希望在2027年推出。港府也計畫於2027年初成立「境外電影拍攝支援組」，為赴港拍攝的境外攝製隊提供一站式服務，包括協助辦理簽證、推介拍攝地點、安排勘景，以及協調場地申請、臨時交通安排和封路等事宜，降低境外劇組在港拍攝的行政門檻。
電影製作涉及場地租用、搭景、器材及人力等支出，若能以較優惠的價格提供搭景空間，有望減輕製作團隊的成本壓力。港府也希望藉此吸引更多境外劇組赴港，帶動攝影、燈光、美術、服裝等幕後專業人員參與製作，讓外來投資與拍攝活動惠及本地產業鏈。
不過，搭景場地的具體規模、租金及營運安排仍有待進一步公布。
港府主要從場地、資金和行政支援3方面著手，包括覓地提供廉租搭景場地、檢視電影資助政策，以及為境外攝製隊提供一站式拍攝協助，降低製作與落地成本。 相關支援組預計在2027年初成立，會協助辦理簽證、推介拍攝地點、安排勘景，並統籌場地申請、臨時交通及封路等事宜，讓外來劇組在港拍攝更順暢。 若能以較優惠價格提供搭景空間，可紓緩場地不足與製作成本高漲問題，並吸引更多境外劇組來港拍攝，帶動攝影、燈光、美術與服裝等本地幕後產業鏈。
精華 FAQ
港府主要從場地、資金和行政支援3方面著手，包括覓地提供廉租搭景場地、檢視電影資助政策，以及為境外攝製隊提供一站式拍攝協助，降低製作與落地成本。
相關支援組預計在2027年初成立，會協助辦理簽證、推介拍攝地點、安排勘景，並統籌場地申請、臨時交通及封路等事宜，讓外來劇組在港拍攝更順暢。
若能以較優惠價格提供搭景空間，可紓緩場地不足與製作成本高漲問題，並吸引更多境外劇組來港拍攝，帶動攝影、燈光、美術與服裝等本地幕後產業鏈。
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