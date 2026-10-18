全年5380萬目標有望…前3季訪港旅客破4070萬人次 年增12%

據統計，香港今年前9個月累計接待約4070萬人次旅客。圖為中秋節期間，香港維園擠滿遊客。（中通社資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 香港今年首9個月旅客達4070萬人次、年增12%，當局看好年底多項盛事與會展活動可推動消費並助全年達標。

香港 今年首9個月累計接待約4070萬人次旅客，年增12%。文化體育及旅遊局局長羅淑佩17日表示，儘管燃油價 格上漲影響部分東南亞 短途客源，但內地及長途旅客表現理想，加上年底多場大型盛事、會展活動及國際會議接連登場，有信心全年訪港旅客達到5380萬人次目標。

綜合香港01、大公報等報導，羅淑佩17日出席電台節目時表示，今年首9個月訪港旅客約4070萬人次，較去年同期增加12%，增幅達雙位數。她指出，今年旅遊業面臨的挑戰之一，是燃油價格上升，影響部分短途市場，東南亞旅客赴港人數有所下降；不過，內地及長途旅客表現理想，為整體旅遊市場提供支持。

香港年底仍有多項大型活動登場，羅淑佩預計將吸引不少旅客，對達成全年5380萬人次的目標抱有信心。相關活動包括亞太經濟合作會議（APEC）財長會議、電競賽事BLAST Premier Hong Kong Rivals、香港高爾夫球公開賽及美酒佳餚巡禮等。香港網球公開賽也將迎來巴黎奧運女單金牌得主鄭欽文及美國名將威廉絲參賽，為香港增添國際體育賽事吸引力。

羅淑佩表示，港府發展旅遊業不應只看訪港人次，也要關注旅客在港停留時間、消費金額，以及旅遊收益能否惠及更多行業和地區。她認為，透過大型盛事吸引旅客赴港，再配合餐飲、購物及觀光活動，有望進一步帶動本地經濟。

她並看好「票尾經濟」的發展，希望旅客不只為觀看演唱會或體育賽事而來，也能將消費延伸至周邊商圈。旅遊發展局將推出新的應用程式，讓旅客查詢商戶提供的門票折扣及相關活動優惠，鼓勵觀眾在活動前後安排用餐、購物或參加其他活動。

此外，「粵艇南下」計畫近日首航，廣東遊艇旅客可乘艇南下香港。羅淑佩表示，旅遊發展局已在網站加入彈出視窗，向抵港遊艇旅客介紹香港海岸旅遊路線，以及酒店、餐廳等消費資訊。她認為，遊艇旅客消費能力較高，相關安排有望帶動住宿、餐飲及觀光消費；據她了解，香港迪士尼也因應這批旅客而增加生意。