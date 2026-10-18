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新皇崗口岸首個假期 單日出入境料逾10萬人次 交通接駁待改善

香港新聞組／香港18日電
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不少香港市民趁重陽節假期經新皇崗口岸過關。（中通社）
不少香港市民趁重陽節假期經新皇崗口岸過關。（中通社）

AI摘要

文章摘要整理：

新皇崗口岸重建後迎來首個長假，通關效率大幅提升，但巴士與網約的士接駁仍不穩，假期高峰料每日逾10萬人次。

香港新皇崗口岸啟用後迎來首個重陽節三天連假，過關人潮明顯增加。港媒18日最新報導指出，媒體實測發現，口岸通關流程順暢，最快不到5分鐘即可完成；不過，部分往返口岸的巴士班次接近滿載，旅客使用網約的士服務也遇到註冊、定位及無司機接單等問題，顯示新口岸雖提升通關效率，交通接駁仍有改善空間。

綜合文匯報、大公報及香港電台報導，重建後的皇崗口岸17日迎來首個重陽節長周末。保安局局長鄧炳強表示，新口岸啟用後，平日每日約有8萬至9萬人次出入境，較舊口岸增加超過1.5倍；16日更錄得逾9.2萬人次。當局預計，重陽節假期高峰期間，每日過關人次將突破10萬，並預留充足人手應對。

媒體17日在現場觀察，口岸中午過後人流增加，部分通道有5至10人等候，但整體秩序良好，公共運輸交匯處未見擠塞。已完成自助通道登記的旅客，最快20秒內即可通過三道閘門；有媒體實測從口岸二樓大廳前往五樓出境大堂，全程不到5分鐘。政府也安排工作人員協助旅客分流及辦理自助通關登記。

鄧炳強指出，新口岸採用「合作查驗、一次放行」模式，旅客只需排一次隊即可完成出入境手續，通關效率較以往提升約4倍。目前已有約30萬人登記使用相關自助通道。車輛方面，口岸啟用首五天每日平均約有9000架次過關，與舊口岸相若，車輛通關時間大致為5至15分鐘。

然而，口岸周邊公共交通在假期高峰仍承受壓力。有媒體實測城巴B13快速班次，17日上午10時40分從小西灣出發，約1小時9分鐘抵達新皇崗口岸；沿途北角、永安中心等站出現候車人潮，部分巴士在抵達中途站前已接近滿載。

運輸署已要求公共交通營辦商加密班次及調派足夠車輛，城巴並加開不經錦田及新田的快速班次，以縮短車程。

另一項待改善的問題是網約的士服務。媒體17日實測多個的士車隊預約平台，近一小時內多次叫車未果，遇到無司機接單、無法收到驗證碼及定位錯誤等情況。

新口岸啟用也帶動周邊消費。深圳皇崗口岸附近部分餐廳17日客流較平日增加約五成，有店家延長營業時間至午夜。港人北上活動除了購物，也延伸至聚餐、運動及朋友聚會，反映通關便利正改變跨境消費模式。

運輸署提醒，假期前後市民應留意交通資訊，避免集中使用新皇崗口岸。

精華 FAQ

  • 口岸啟用後首次遇上重陽節三天連假，過關人潮明顯增加。當局預計假期高峰每日出入境將突破10萬人次，平日亦已達8萬至9萬人次。

  • 新口岸採用「合作查驗、一次放行」模式，旅客只需排一次隊即可完成手續。已登記自助通道者最快20秒過閘，媒體實測由大廳到出境大堂全程不到5分鐘。

  • 假期高峰下，部分往返口岸的巴士班次接近滿載，網約的士也出現註冊、驗證碼、定位及無司機接單等情況。運輸署已要求加密班次並調派足夠車輛。

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