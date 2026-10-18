香港iPhone Duo預購再爆盜刷逾110宗 涉款58.6萬美元

蘋果公司最新型號摺疊手機iPhone Duo開放網上預購，有市民在社交平台聲稱沒有預訂手機，但銀行應用程式顯示信用卡被扣帳兩次。（中通社）

AI摘要 文章摘要整理： iPhone Duo在香港開放預購後再爆信用卡盜刷事件，警方已接獲逾110宗報案、涉款約460萬元，並再次促請蘋果啟用3DS驗證機制。

蘋果首款摺疊螢幕手機iPhone Duo開放預購後，香港 再爆信用卡遭盜用事件。警方表示，截至17日下午5時，已接獲逾110宗報案，指信用卡遭盜用預購手機，涉款約460萬元（港幣，下同，約58.6萬美元），最大一宗涉及近23萬元。警方早在上月類似事件發生後，已多次建議蘋果啟用網上信用卡交易驗證機制「3DS」，但蘋果仍未採用，警方批評蘋果未積極承擔企業應有責任，令人遺憾。

綜合香港01、香港電台、文匯報等報導，iPhone Duo於16日晚間8時開放網上預購後，陸續有市民在社群平台反映信用卡出現異常交易。有人表示未曾訂購手機，卻收到銀行扣款通知；有人成功預購一部手機，卻遭重複扣款；也有人預購失敗，信用卡仍被多次扣款。部分網友稱，原本只需支付3萬4998元，卻被重複扣款五次，總額增至17萬4990元。

香港警方網絡安全及科技罪案調查科高級督察盧震綱表示，今次報案涉及多家銀行信用卡，單一個案最高損失金額達22萬9788元，約相當於12部iPhone Duo。案件目前暫列「以欺騙手段取得財產」，由網絡安全及科技罪案調查科調查。

這已是蘋果新手機預購接連發生信用卡盜刷事件。蘋果上月開放iPhone 18 Pro及iPhone 18 Pro Max預購後，也有大量市民反映信用卡遭盜用。警方截至目前已接獲1572宗相關報案，涉款逾3100萬元，至今尚無人被捕。

盧震綱指出，上次事件發生後，警方與蘋果管理層開會，商討可行的防範措施。蘋果當時表示，已檢視及調整內部詐欺風險模型，並增加人手監察交易。

警方在此次iPhone Duo開放預購前，仍多次建議蘋果盡快啟用「3DS」驗證機制。據了解，蘋果曾考量以顧客體驗為優先，未採用3DS。不過，香港現行法例並未強制商戶使用這項機制。

蘋果表示，所有iPhone Duo訂單在處理前都會接受審核，公司正盡快識別已提交的交易，並取消任何欺詐交易。

銀行方面，匯豐及恒生表示，對於合理、謹慎使用信用卡的客戶，將協助處理退款，客戶毋須承擔未經授權或重複交易的責任。中銀香港也表示，經核實屬未經授權的信用卡交易，客戶毋須承擔相關責任。