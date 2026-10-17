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孫中山160誕辰 港府發紀念郵票、中山公園銅像旁種波斯菊

香港新聞組／香港17日電
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港府將會在11月12日舉行官方紀念儀式，紀念國父孫中山先生誕辰。（圖／截自香港孫...
港府將會在11月12日舉行官方紀念儀式，紀念國父孫中山先生誕辰。（圖／截自香港孫中山紀念館官網）

AI摘要

文章摘要整理：

孫中山160周年誕辰之際，港府將舉行官方紀念儀式，並推出郵票、美化工程及43項相關活動，強調其對民族獨立與社會進步的貢獻。

今年是國父孫中山160周年誕辰，港府16日宣布將於11月12日在中山紀念公園舉行官方紀念儀式，以「緬懷孫中山為民族獨立、社會進步、人民幸福所建立的不朽功勳」。

明報報導，港府16日起開設專題網頁列出各項紀念活動，有康樂及文化事務署（康文署）與路政署負責的美化工程：在中山紀念公園的孫中山銅像周邊，種植孫中山故居廣泛栽種的秋英（波斯菊），並以相近的設計主題美化鄰近的行人天橋。

港府新聞稿形容，孫中山是「偉大的民族英雄、偉大的愛國主義者以及中國民主革命的偉大先驅」，政府部門與民間組織本月起將舉辦一連串紀念活動，包括展覽、講座、導賞、電影欣賞、學生及青年內地交流團、本地史蹟考察以及親子問答比賽等。

截至16日，主題網頁的紀念活動列表共有43項，其中香港郵政將發行紀念郵票及相關集郵品，設計主題圍繞孫中山與香港的關係；中西區民政事務處及康文署則會翻新孫中山史蹟徑的紀念裝置，並舉辦實地考察、表演節目等活動。

翻查資料，政府在2016年孫中山誕辰150周年當日亦曾舉辦官方紀念儀式，由時任行政長官梁振英致辭，前行政長官董建華及曾蔭權、時任中聯辦主任張曉明、外交部駐港特派員公署以及駐港解放軍代表均有出席。

精華 FAQ

  • 港府宣布將於11月12日在中山紀念公園舉行官方紀念儀式，主題是緬懷孫中山為民族獨立、社會進步與人民幸福所建立的功勳。

  • 康文署與路政署會在孫中山銅像周邊種植秋英，即波斯菊，這種植物也是孫中山故居常見栽種品種，並以相近設計主題美化鄰近行人天橋。

  • 截至16日，主題網頁已列出43項活動，包括香港郵政紀念郵票、展覽、講座、導賞、電影欣賞、學生交流團、本地史蹟考察及親子問答比賽等。

港府 郵政

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