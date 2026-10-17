徐克獲頒香港演藝學院榮譽博士 林青霞觀禮：榮耀也獻施南生

香港導演徐克(左)16日獲頒香港演藝學院頒授榮譽博士 ，林青霞(左)到場祝賀。（取材自電影工作室）

AI摘要 文章摘要整理： 香港演藝學院頒授榮譽博士及榮譽院士予徐克、關錦鵬等6人，表彰他們在電影、粵劇、舞蹈與藝術行政等領域的卓越貢獻。

香港 演藝學院16日舉行榮譽博士暨榮譽院士頒授典禮，向六位傑出人士頒授榮銜，以表彰他們在藝文界的卓越成就。香港導演徐克獲頒授香港演藝學院榮譽博士，關錦鵬、巫雨田（新劍郎）、楊雲濤、余仁華及余潔儀則獲頒授香港演藝學院榮譽院士。好友林青霞 等人帶著一束鮮花到場觀禮，見證好友徐克的榮譽時刻，她表示：「恭喜徐克導演，這份榮耀也獻給Nansun（施南生）。」

大公報報導，徐克獲演藝學院校長陳頌瑛誦讀讚辭，盛讚他是香港當代電影界最具影響力及有遠見卓識的電影人之一，對香港電影走向世界舞台發揮舉足輕重的作用。徐克作為導演、監製、編劇及電影創意的先驅，深刻塑造香港電影的藝術面貌及奠定其國際地位，作品拓展動作電影的藝術邊界，啟發全球無數創作者。縱橫影壇逾40年的徐克，持續拓展電影語言的邊界，積極扶掖後進，對內地、香港及全球電影業發展影響深遠。

獲電影電視學院院長林均乘誦讀讚辭的關錦鵬，獲讚是一位出色的香港導演、製片人及教育家，傑出成就體現出他長期對華語電影和表演藝術教育發展的貢獻。1976年參加TVB演藝訓練班的關錦鵬由製作助理做起，1985年首次執導長片《女人心》，之後多部佳作包括《胭脂扣》、《人在紐約》、《阮玲玉》、《紅玫瑰白玫瑰》都為他奠定國際聲譽。一直致力培養新一代人才的他，不時與業內人士共同教授導演和編劇課程，提供自己的影片作為案例研究放映，與年輕一代分享在電影製作、創意決策和導演方面的親身經驗。

新劍郎獲戲曲學院院長劉國瑛誦讀讚辭。投身藝壇超過50年的他，是著名粵劇表演家、製作人、劇作家及教育家，長年致力粵劇創作與教育推廣，先後創立「新鳳凰」及「新輝煌」兩大劇團，錄製多首經典金曲及親撰《荷花影美》、《碧玉簪》、《大唐風雲會》、《珍珠旗》、《媚香留情》等名劇，為粵劇界留下無數瑰寶。新劍郎矢志推動文化承傳，20多年來走訪校園推廣藝術教育，積極培養藝壇新秀，讓傳統藝術得以薪火相傳和持續發展。

另外，舞蹈家楊雲濤由舞蹈學院院長歐鹿、余仁華由舞蹈學院芭蕾舞高級講師劉燕玲誦讀讚辭；藝術行政人員余潔儀則由香港演藝學院校長陳頌瑛誦讀讚辭。