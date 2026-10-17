粵艇南下首5艘抵港 從廣州2、3小時到維港「朋友圈都在約」

「粵艇南下」首航儀式16日在香港大嶼山遊艇會舉行，首批五艘廣東遊艇獲准訪港，並停泊在大嶼山遊艇會；圖為首批獲准訪港的廣東遊艇停泊在大嶼山遊艇會。(中新社)

AI摘要 文章摘要整理： 粵港澳「粵艇南下」首航，首批5艘廣東遊艇抵港停泊，標誌兩地遊艇雙向暢遊啟動；港府同時加速遊艇經濟布局，吸引高端遊客與消費。

「粵艇南下」首航儀式16日舉行，標誌著粵港澳遊艇實現雙向暢遊，灣區 海上互聯互通翻開新一頁。首批獲批來港的五艘廣東遊艇16日相繼駛入香港 海域，中午12時起相繼靠岸，停泊在香港大嶼山遊艇會。有乘客16日分享乘艇遊覽香港的感受，盛讚香港美景怡人，加上天公作美，令體驗十分完美，他們打算日後更頻繁地乘遊艇來港。

文匯報報導，「粵艇南下」首航儀式16日在香港舉行，五艘廣東遊艇排隊駛入，兩艘船頭綁有喜慶氣球的歡迎船鳴笛迎接。駛入岸邊時，現場洋溢著喜慶氣氛。五艘遊艇停泊靠岸後，共有約30人落船，他們笑容滿面地走向「粵艇南下」首航儀式的場地。香港特區政府署理財政司司長黃偉綸、中央政府駐港聯絡辦經濟部部長徐衛剛、香港特區政府運輸及物流局局長陳美寶、廣東省人民政府港澳事務辦公室副主任范克勝等出席儀式。

今次五艘南下廣東遊艇，有三艘來自深圳，一艘來自珠海，一艘來自南沙。深圳遊艇的船東盛先生表示，以前開遊艇只能路過香港，不能停靠，也不能錨泊，上不了岸，現在可以停靠上岸，然後在港遊玩和消費，因此非常開心和激動。盛先生今次將與朋友逗留香港遊玩兩天至三天，將駛入維港海旁，去尖沙咀、中環逛街購物以及去南丫島等島嶼觀光。

盛先生表示，深圳距離香港很近，他經常通過陸路口岸到香港遊玩、消費，但在陸路和水路上看到的香港是不一樣的風景和感受；在遊艇上看的維港，與之前在岸邊看維港的感覺完全不同，感覺更接近維港以及城市景色。盛先生相信兩地政府會持續優化「粵艇南下」各個環節，日後周末或者假期，都可以開船來港遊玩，非常方便，下次打算帶更多朋友坐遊艇來香港玩。

此外，香港駕駛員何志文是「港澳艇北上」的首批體驗者之一。「上次開船到珠海，白天跳島，晚上在岸邊吃飯，補給、維修都很方便。」他說，如今內地遊艇也能開到香港，「香港的朋友也很期待在自家碼頭接待廣東來的遊艇。」

如今「粵艇南下」也成為可能。「現在在廣東就能考香港水域的航行資格，辦完通關手續以後，從廣州出發兩、三個小時就能到維多利亞港。」廣東籍遊艇駕駛員符光保剛剛取得香港水域航行資格，首航當天他駕駛遊艇出海，「朋友圈裡的艇友都在約時間，想趁著秋高氣爽去香港轉一圈。」

另據大公報報導，現時全球約有6000艘30米以上的超級遊艇，當中超過90艘在香港。署理財政司司長黃偉綸在首航儀式上致辭時指出，預計到2032年，超級遊艇產業的市場規模將達約3500億港元（約445.9億美元），相信香港有實力分一杯羹。特區政府正推出多項措施及活動，推動遊艇經濟，例如11月4日至6日舉辦以超級遊艇及高端生活品味為題的國際旗艦展覽。他表示，本港正全力推動四個全新遊艇會的建設，提供合共超過1100個泊位，「無論『港艇北上』抑或『粵艇南下』，本質是互利共贏，『Win-Win-Win』。」

首航儀式上介紹三條特色路線供粵艇來港參考，涵蓋西貢、赤柱到大嶼山。運輸及物流局局長陳美寶表示，本次到訪的遊艇行程安排豐富，亦有遊客預訂酒店留港。政府會和旅遊事務署、旅發局合作，向訪港遊艇推廣更多路線加強宣傳。