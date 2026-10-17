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工業品牌、廟宇文化…香港新推深度遊4熱點 吸引延長留港

香港新聞組／香港17日電
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AI摘要

文章摘要整理：

香港政府將分階段推出4個深度遊熱點，包括九巴車廠、微型藝術、廟宇文化及元朗生態路線，藉此吸引旅客延長留港並提升旅遊質素。

因應旅客旅遊模式轉變，不再滿足於單純的購物觀光，而是更著重深度體驗，感受城市脈搏及歷史氣息，特區政府發展旅遊熱點工作組16日宣布，將於今年第四季起，逐步推出下一階段的四個重磅項目，涵蓋工業品牌、微型藝術、宗教文化及地區風貌等主題，包括開放九巴車廠，直擊維修保養等過程，還能見到骨董巴士，見證香港交通史的變遷。

文匯報報導，政府也研究串連歷史建築打造廟宇文化漫遊路線，打造「宗教+旅遊」新模式；另外元朗尋紅葉及候鳥，成為香港獨特的生態之旅。有曾參與上一階段項目的旅行社表示歡迎，認為新項目有助吸引回頭客；亦有業界建議，後續的工業旅遊可開放電視城參觀吸引港劇粉絲，打造「港版影城」。

據報導，特區政府發展旅遊熱點工作組去年5月首次公布九個旅遊熱點項目，當中的「香港工業品牌旅遊計畫」通過旅遊業界組團，展現香港的工業故事與獅子山奮鬥精神，向旅客呈現結合參觀、體驗和消費的熱點。香港旅遊業議會作為該計畫的執行機構，透過平台推出預約系統，提供工業品牌的開放時段及參觀特色等資訊，協助持牌旅行代理商進行預約「團進團出」。

特區政府政務司副司長卓永興表示，該九個旅遊熱點項目廣受歡迎，工作組將於今年年底起分階段推出新一批、共四項目，向旅客展現香港獨特的文化底蘊及城市面貌。

四個新項目，包括香港工業品牌旅遊，計畫將新增九龍巴士車廠、港鐵「載遇·站見」鐵路展，以及北京同仁堂香港生產研發基地等；香港微型城市展，香港杜莎夫人蠟像館加入全新精緻的微型藝術展品，立體呈獻香港地標建築、地道習俗與生活風貌；推廣宗教文化深度遊，華人廟宇委員會加強直轄廟宇數碼化，包括增設二維碼展示牌及開發手機應用程式，提供互動導覽與文創換領服務；政府亦正研究串連歷史建築打造廟宇文化漫遊路線。

另外，元朗民政事務處與地區團體合作推出「元朗好時節」，鼓勵旅客全年按不同主題探索元朗地區特色，例如天后誕的會景巡遊，以及於秋冬季節走訪區內自然生態景點，尋紅葉、覓候鳥等，預計第四季至明年第一季分階段推出。

港鐵公司表示，支持政府推動具香港特色的深度旅遊，為配合紅磡站「載遇·站見」計畫，港鐵將提供特設導賞及參觀安排，讓參與旅遊團的旅客從鐵路故事探索香港的歷史文化與城市發展，未來亦會加入新的體驗元素。該鐵路展於2024年開幕，展出多款退役列車及逾百件珍貴鐵路文物，至今吸引近30萬人次入場參觀。

九巴亦參與香港工業品牌旅遊計畫，開放九龍巴士車廠供遊客參觀。據悉，九巴一直舉辦九巴車廠遊學團，活動包括暢遊九巴車廠、感受巴士洗車過程、認識巴士維修、了解環境保護、骨董巴士介紹及做個好乘客等。

立法會旅遊界議員江旻憓指出，現時內地及海外旅客愈來愈喜愛深度文化體驗，有潛力吸引更多高價值、願意留港較長時間的旅客，推動香港旅遊由「量」走向「質」。

精華 FAQ

  • 4個新項目分別聚焦工業品牌、微型藝術、宗教文化及地區風貌，內容包括九巴車廠、鐵路展、微型城市展、廟宇文化漫遊及元朗生態遊等。

  • 新增內容包括九巴車廠、港鐵紅磡站「載遇·站見」鐵路展，以及北京同仁堂香港生產研發基地等，讓旅客可參觀維修、展品與工業故事。

  • 政府希望借深度文化與地區體驗吸引更多高價值旅客，增加回頭客和留港時間，並推動香港旅遊模式由單純追求人流轉向重視質素與體驗。

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