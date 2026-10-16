我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／4.12億打造的道奇豪華艦隊4戰沉沒 教頭羅伯茲這麼說

開完戰機換客機 泰國王后親自駕駛波音737專機飛日本

香港保安局長接獲「保安局官員」電詐 鄧炳強：我在10樓來找我

香港特派員李春／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
港府保安局局長鄧炳強在社交平台上傳短片，說他接獲疑似詐騙電話。(取材自鄧炳強FB...
港府保安局局長鄧炳強在社交平台上傳短片，說他接獲疑似詐騙電話。(取材自鄧炳強FB)

AI摘要

文章摘要整理：

香港電話詐騙持續猖獗，保安局長鄧炳強亦接獲假冒官員的詐騙電話；同時警方破獲跨國沉香樹投資騙案，拘捕6人，涉款約1400萬元。

香港電話詐騙多，案發數剛創下單月新高，又新增一紀錄，是港府保安局長接獲聲稱「保安局官員」的電話詐騙。另外，港警偵破由跨國犯罪集團操控的沉香樹投資騙案，以涉嫌「以欺騙手段逃避法律責任」等罪拘捕2男4女，涉及金額約1400萬元(約178萬美元)。

港府保安局局長鄧炳強在社交平台上傳短片，說他接獲疑似詐騙電話，對方聲稱是保安局人員，又說「你涉嫌觸犯了內地法律，現在立刻過來政府總部10樓，核實身分協助調查。」鄧炳強即時詢問對方屬於保安局哪一組，又說自己正身處10樓，叫對方過去找他。

鄧炳強說，香港保安局不會致電要求市民協助調查，更不會要求交錢轉帳，接到這些電話一定是詐騙。這類假冒政府部門的電話，往往是想套取個人資料，甚至要求轉帳。提醒市民收到可疑電話時，一定要保持冷靜，再三核實，不要上當。

香港電話詐騙案居高不下，警方10月公布今年前8個月罪案數據，說首8個月共錄得2萬9千多宗詐騙案，電話騙案依然是最嚴重的詐騙類別之一，占整體詐騙宗數約27%，8月份已錄得5100多宗，創歷史單月新高。

香港電話詐騙案也新揭發有黑社會操控，2天前警方宣布搗破黑社會和勝和操控的詐騙及洗黑錢集團，行動中拘捕44人。在香港，最常見的電話詐騙是假冒平台客服、保冒親友猜猜我是誰、 假冒大陸公安、香港警察或香港入境處等人員實施訛騙。

大公報報導，香港警方偵破由跨國犯罪集團操控的沉香樹投資騙案，14日展開代號「影網」行動，成功搗破涉案集團，並以涉嫌「以欺騙手段逃避法律責任」等罪拘捕2男4女，懷疑是招募投資者和推廣投資計畫的骨幹成員，主謀是一名持有外國護照的60歲姓葉男子。

警方自2026年9月至今，共接獲21名市民報案，聲稱早於2017年開始，參與一間本地公司「好好好集團(香港)有限公司」(英文名「BBB Group」)推出的投資計劃，受害人其後發現，有關公司以不同藉口，未有按投資協議承諾向投資者發放利息及歸還本金，大部分受害人也是長者，年齡介乎52至82歲，投資金額介乎3萬至190萬元，涉及總投資金額約1400萬元。

犯罪集團報稱，在馬來西亞投資產業，推銷沉香樹種植及產品，投資者以1萬元購入一棵沉香樹，每月保證獲得300元利息，年度回報36%，又稱3年內，可以全數取回現金。

　　有受害人接受《大公報》訪問時表示，從2018年開始投資，不知不覺已投資近80萬元，坦言「棺材本都被騙光了！」又有受害人表示，早期每個月，的確可以獲得1000多元的利息，但一、兩年後，不再發放利息了。

　　至今年初，公司推出自家的虛擬貨幣「iBBB幣」，聲稱會將沉香樹代幣化，可是其價值至今下跌99.92%，間接令買入者的資產近乎「清零」。

港府保安局局長鄧炳強也接到詐騙電話了。(中通社)）
港府保安局局長鄧炳強也接到詐騙電話了。(中通社)）

精華 FAQ

  • 對方自稱保安局人員，聲稱他涉嫌觸犯內地法律，要求立即到政府總部10樓協助調查；鄧炳強即場反問對方屬哪一組，並叫對方上10樓找他。

  • 警方公布今年首8個月錄得2萬9千多宗詐騙案，其中電話騙案佔約27%；8月單月更錄得5100多宗，創下歷史新高，顯示問題相當嚴峻。

  • 涉案公司以每棵1萬元購買沉香樹、每月保證300元利息和3年回本作招徠，吸引長者投資；警方拘捕2男4女，涉案總金額約1400萬元。

香港 港府

上一則

俄羅斯爆不明肺炎死亡 港人恐慌提早買口罩囤貨

下一則

海南招商引資簽約512項、2249億元 成果驚人

延伸閱讀

中國長假 有爆竊集團在港瘋狂作案

中國長假 有爆竊集團在港瘋狂作案
紐約華男冒充中國檢警 騙走華女35萬後被捕

紐約華男冒充中國檢警 騙走華女35萬後被捕
5分局警民會 籲防假警員索款、珠寶掉包、搶手機

5分局警民會 籲防假警員索款、珠寶掉包、搶手機
香港證監會對涉嫌操縱IPO兩集團採取行動 凍結資產歷來最大

香港證監會對涉嫌操縱IPO兩集團採取行動 凍結資產歷來最大

熱門新聞

大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

2026-10-06 11:30
博主「小玥2米2」在今年8月18日已停更。（視頻截圖）

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

2026-10-12 01:40
中共中央機關雜誌《求是》近日刊出中共總書記習近平文章，強調持續推進全面從嚴治黨，強調反腐敗鬥爭「一刻不能停、半步不能退」，並要求加大對「一把手」及年輕幹部貪腐問題的查處力度。美聯社

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐

2026-10-15 11:31
明堂山景區「雲端天梯」海拔1400米，共有620級台階，遊客行走其上，腳下群山連綿，宛如漫步雲端，視覺效果震撼。(取材自大皖新聞)

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

2026-10-09 09:30
深圳女老師穿日系連身裙，遭家長質疑。（取材自飯點資訊）

「熱也不能穿這樣」 深圳女老師穿日系連身裙惹家長不爽

2026-10-13 06:30
AI技術可能利用照片及數秒語音製作逼真的「數位分身」，民眾應提高警覺，慎防聲紋遭克隆及身分遭冒用；示意圖。（取材自澎湃新聞）

「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒

2026-10-12 09:30

超人氣

更多 >
習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐

習近平：反腐一刻不能停、半步不能退 加大查處「一把手」貪腐
白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同

白宮新發言人沒律師資格？lawyer、attorney名稱大不同
17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊

17歲天才陳廣宇 離職Kimi前進矽谷 傳加入Claude團隊
「我完全嚇呆」車禍發生兩年華女突遭索賠70萬 結果...

「我完全嚇呆」車禍發生兩年華女突遭索賠70萬 結果...
水上樂園度假村爆命案 27歲女清空401(k)後殺害丈夫兒子

水上樂園度假村爆命案 27歲女清空401(k)後殺害丈夫兒子