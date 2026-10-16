香港保安局長接獲「保安局官員」電詐 鄧炳強：我在10樓來找我

港府保安局局長鄧炳強在社交平台上傳短片，說他接獲疑似詐騙電話。(取材自鄧炳強FB)

AI摘要 文章摘要整理： 香港電話詐騙持續猖獗，保安局長鄧炳強亦接獲假冒官員的詐騙電話；同時警方破獲跨國沉香樹投資騙案，拘捕6人，涉款約1400萬元。

香港 電話詐騙多，案發數剛創下單月新高，又新增一紀錄，是港府 保安局長接獲聲稱「保安局官員」的電話詐騙。另外，港警偵破由跨國犯罪集團操控的沉香樹投資騙案，以涉嫌「以欺騙手段逃避法律責任」等罪拘捕2男4女，涉及金額約1400萬元(約178萬美元)。

港府保安局局長鄧炳強在社交平台上傳短片，說他接獲疑似詐騙電話，對方聲稱是保安局人員，又說「你涉嫌觸犯了內地法律，現在立刻過來政府總部10樓，核實身分協助調查。」鄧炳強即時詢問對方屬於保安局哪一組，又說自己正身處10樓，叫對方過去找他。

鄧炳強說，香港保安局不會致電要求市民協助調查，更不會要求交錢轉帳，接到這些電話一定是詐騙。這類假冒政府部門的電話，往往是想套取個人資料，甚至要求轉帳。提醒市民收到可疑電話時，一定要保持冷靜，再三核實，不要上當。

香港電話詐騙案居高不下，警方10月公布今年前8個月罪案數據，說首8個月共錄得2萬9千多宗詐騙案，電話騙案依然是最嚴重的詐騙類別之一，占整體詐騙宗數約27%，8月份已錄得5100多宗，創歷史單月新高。

香港電話詐騙案也新揭發有黑社會操控，2天前警方宣布搗破黑社會和勝和操控的詐騙及洗黑錢集團，行動中拘捕44人。在香港，最常見的電話詐騙是假冒平台客服、保冒親友猜猜我是誰、 假冒大陸公安、香港警察或香港入境處等人員實施訛騙。

大公報報導，香港警方偵破由跨國犯罪集團操控的沉香樹投資騙案，14日展開代號「影網」行動，成功搗破涉案集團，並以涉嫌「以欺騙手段逃避法律責任」等罪拘捕2男4女，懷疑是招募投資者和推廣投資計畫的骨幹成員，主謀是一名持有外國護照的60歲姓葉男子。

警方自2026年9月至今，共接獲21名市民報案，聲稱早於2017年開始，參與一間本地公司「好好好集團(香港)有限公司」(英文名「BBB Group」)推出的投資計劃，受害人其後發現，有關公司以不同藉口，未有按投資協議承諾向投資者發放利息及歸還本金，大部分受害人也是長者，年齡介乎52至82歲，投資金額介乎3萬至190萬元，涉及總投資金額約1400萬元。

犯罪集團報稱，在馬來西亞投資產業，推銷沉香樹種植及產品，投資者以1萬元購入一棵沉香樹，每月保證獲得300元利息，年度回報36%，又稱3年內，可以全數取回現金。

有受害人接受《大公報》訪問時表示，從2018年開始投資，不知不覺已投資近80萬元，坦言「棺材本都被騙光了！」又有受害人表示，早期每個月，的確可以獲得1000多元的利息，但一、兩年後，不再發放利息了。

至今年初，公司推出自家的虛擬貨幣「iBBB幣」，聲稱會將沉香樹代幣化，可是其價值至今下跌99.92%，間接令買入者的資產近乎「清零」。

港府保安局局長鄧炳強也接到詐騙電話了。(中通社)）