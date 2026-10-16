俄羅斯爆不明肺炎死亡 港人恐慌提早買口罩囤貨

AI摘要 文章摘要整理： 俄羅斯西伯利亞一名女員工因不明原因嚴重肺炎死亡後，消息傳到香港引發恐慌，帶動口罩銷量大增；港府稱已加強監察，世衛亦未見持續傳播證據。

俄羅斯 西伯利亞早前有人因「不明原因嚴重肺炎」死亡，消息傳至香港 ，令不少港人回憶起COVID-19(新冠)疫情 的教訓，有人增購口罩，以作準備。

中央社引述港媒報導，俄羅斯西伯利亞一間鼠疫防治研究所的28歲女員工，本月2日因不明原因嚴重肺炎死亡，期間一度傳出感染肺鼠疫，消息傳到香港，引起本地一些市民恐慌，紛紛增購口罩。

報導引述一些市民說，因為擔憂「黑死病」等疫情襲港，因此提早囤貨。

報導引述本地口罩品牌「Hong Kong Mask」洪姓負責人說，公司在社交平台發布俄羅斯相關死亡新聞後，至今有50萬人次瀏覽，口罩銷量比平常瘋狂飆升30倍，工廠員工正全速生產。

他說，若市民持續囤貨，供應恐怕會更為緊張，呼籲市民按需要購買，切勿恐慌囤積。

另一口罩製造商「救世」在社交媒體表示，公司近期訂單急升7倍，強調會加緊生產，確保供應穩定，並會優先滿足本地市場所需。

報導又引述港九藥房總商會理事長林偉文說，過去兩天，全港藥房的口罩銷量平均急升了兩成。

但他說，目前各藥房的口罩及抗疫藥物儲備充裕，加上絕大部分家庭經歷數年疫情後已備有一定口罩存貨，還未算出現大量搶購情況，並呼籲市民毋須過度憂慮缺貨。

針對俄羅斯出現的上述死亡個案，香港衛生署12日表示，轄下衛生防護中心已採取一系列防控措施，並密切監察事態發展，嚴防輸入個案。

但該署強調，世界衛生組織最新公布，從俄羅斯當局取得的資料顯示，目前未發現與事件相關的持續傳播證據。