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愛說Sorry、蓋馬桶蓋沖水…「留港後遺症」你中了幾項

香港新聞組／香港16日電
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有內地網民表示，如果看到有人搭地鐵先等人下來，有先下後上的習慣，「一定是在香港待...
有內地網民表示，如果看到有人搭地鐵先等人下來，有先下後上的習慣，「一定是在香港待過的」。(中通社)

AI摘要

文章摘要整理：

小紅書掀起「留港後遺症」討論，網民熱議赴港後養成的禮貌、衛生與乘車習慣，也有人認為這些行為是城市間的良性互相影響。

隨著香港與內地交流加深，社群平台小紅書近期掀起「留港後遺症」討論香港人獨有特質。多數網民分享曾赴港或在港生活後難以改變的生活習慣，如禮貌用語「Sorry」與「唔該」掛嘴邊、蓋馬桶蓋沖水及搭地鐵遵守「先下後上」等，引發廣泛共鳴；但也有人認為部分習慣並非港人專屬，屬於良性行為的互相影響。

綜合媒體報導，「有什麼行為一看就是在香港待過呢」這個話題在小紅書上引發討論，該話題還被加上了「#那些奇奇怪怪的習慣」及「#長見識開眼界」等標籤，更引發網友分享他們留港時看過的特殊見聞。眾多網友的留言意外在網上拼湊出香港生活的獨特印記。

社群討論顯示，許多曾留港的內地網民養成不少衛生與日常禮儀習慣。「蓋馬桶蓋沖廁所」被視為顯著的留港特徵，有網民坦言自身注重衛生的習慣是在香港養成。，並說內地好多人沒有這種概念。

而隨口說「Sorry」亦獲廣泛共鳴，有留言笑稱出門「Sorry說到口乾」，香港網民對此解釋「Sorry」類似「Excuse me」，多用於借過或打擾等通用禮貌場合。

此外，嚴守港鐵秩序如「攜帶大行李箱搭乘升降機」與「出入車廂先下後上」也是熱議焦點。有內地網民表示如果看到有人「上地鐵等人先下來」，有先下後上習慣的話，「一定是在香港待過的」。

報導指出，除了生活禮儀，網民亦歸納出香港人的多項獨特習慣，包含隨身帶外套應對強烈冷氣、隨身攜帶酒精搓手液，以及走路步速驚人等。

由於香港對塑膠袋徵費，所以大部份香港人外出購物都習慣自備環保袋。有內地網民分享自己到過香港後，開始保持自備環保袋的習慣。還有香港網民留言稱，旅遊還會買購物袋回來當紀念品。

在「留港後遺症」的討論裡，不少網民大讚港人展現有禮貌與同理心；但也有人反駁，稱上海、深圳等內地城市亦有相似習慣，認為這是好的行為習慣在彼此間產生影響。

精華 FAQ

  • 因為不少曾赴港或在港生活的網民分享，自己回到原居地後仍保留香港養成的習慣，包括說Sorry、蓋馬桶蓋沖水與遵守地鐵秩序等，引發大量共鳴與轉發。

  • 最常被提及的是禮貌用語常掛嘴邊、上廁所會蓋馬桶蓋、搭港鐵時遵守先下後上，以及外出常帶外套、酒精搓手液和環保袋等，反映港人對衛生與秩序的重視。

  • 不少人認為港人有禮貌、重衛生、守秩序值得學習，但也有人指出上海、深圳等城市同樣有相似做法，認為這些是良好習慣在不同地方彼此影響，未必是港人專屬。

香港 小紅書 地鐵

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