李嘉誠又被爆死訊 富比世公布最新照與2名人同框

美國商業雜誌「富比世」近日公布香港首富李嘉誠最新近照，他滿臉笑容「隔空」與周凱旋、黃循財合照 。（取材自「富比世」）

AI摘要 文章摘要整理： 李嘉誠再遭網傳死訊，長實發聲明嚴正澄清並譴責假新聞；同時富比世發布其近照，顯示他透過視像通話及近期露面時均精神不錯。

針對內地自媒體引述傳言稱長實和黃系創辦人及資深顧問李嘉誠逝世，長實發布聲明澄清「絕無其事」，強調新浪財經官方帳號轉載內地自媒體訛稱香港 大公報報導其逝世，對有關自媒體譁眾取寵、別有用心揑造假新聞予以強烈譴責；長實亦對媒體未經證實即轉載假新聞深表失望，呼籲媒體及各界人士在報導或轉載前務必確認內容真確性。

香港01報導，現年98歲的李嘉誠自退休後甚少公開露面，引發外界對其健康狀況的關注。美國商業雜誌「富比世 」（Forbes）15日公布7日、8日在新加坡 進行的活動回顧，並刊出李嘉誠最新「近照」。

李嘉誠雖無親身出席，惟其「紅顏知己」周凱旋代表李嘉誠基金會到場並與新加坡總理黃循財合照，照片顯示周凱旋舉起手機與畫面中的李嘉誠「同框」進行視像通話，可見李嘉誠笑容滿面、精神奕奕。

報導指出，今次已非李嘉誠首次遭謠傳，今年二月初網上突傳其病危入院，多家傳媒到訪醫院守候，惟即日有KOL放出李嘉誠與腸胃肝臟名醫許偉武聊天的近照，照片中其精神奕奕，謠言不攻自破。

此外，其另一張較近期露面照於今年5月20日發布，當時基金會公布新一輪「愛能助」醫療計畫納入超聲波組織碎化技術儀器Histotripsy治療，與港怡醫院、中文大學醫院及養和醫院合作，將在3年期間內向合共200名合符申請資格的肝癌病人提供治療；相片中的李嘉誠精神飽滿、狀態不錯，在藍天白雲下於太平山頂駕駛電動代步車。