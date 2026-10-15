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香港殘疾院所助理舍監 5度性侵智障女院友遭重判13年

香港新聞組／香港15日電
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AI摘要

文章摘要整理：

香港匡智會院舍前助理舍監宗培基5度性侵智障女院友，被法庭重判13年，法官批評其以關懷名義施暴、毫無悔意。

利用殘疾人士渴望關懷的弱點，香港匡智會轄下大埔區殘疾人士院舍前助理舍監宗培基，性侵心智僅9歲的智障女院友，高等法院游德康法官痛斥其行為令人極度厭惡且毫無悔意，重判囚13年。

文匯報報導，檢方案情指出，遭性侵的女事主現年約23歲，自幼診斷出發展遲緩與精神病史，為一名精神上無行為能力的智障人士。宗培基於2024年7月13日、21日、28日、8月3日及約9日在大埔宿舍房間內5度強姦女事主「X」。

警方調閱監視器畫面，確認被告於案發時間進入房間，並在事主的床單驗出被告精液，隨後於被告辦公室儲物櫃內搜出潤滑劑及保險套等物證。被告於庭上辯稱床上精斑係因當日穿短褲流汗所致，游官斥責該說法荒謬絕倫，且求情因素均微不足道。

游官直指，現年40歲的被告嚴重違反誠信，擔任助理舍監19天後便於短時間內5次犯案，並以零食或買戒指等誘騙手段，在房間內性侵事主，其中2次更未採取安全措施，顯著增加性病及懷孕風險。

游官引述被告的精神科報告指其人格有問題，心理報告則顯示被告情緒長期不成熟、依賴家人，並習慣以性作為處理壓力的手段，孤獨、解難及人際界線有困難，評估有中等風險重犯，需要接受心理治療且不應再從事任何照顧弱勢工作。

報導指出，游官以7年至8年監禁為各罪量刑起點，沒有使用保險套加刑1年，5罪合併判囚13年。

大埔警區刑事部總督察譚婧珊於庭外表示歡迎判刑，相信對同類型案件起阻嚇作用，並提到「性罪行定罪紀錄查核機制」已擴大至涵蓋志願工作者，期盼透過法例修訂與預防機制更有效將心懷不軌人士排除在外。

精華 FAQ

  • 被告是香港匡智會轄下大埔區殘疾人士院舍前助理舍監宗培基，他被指5度強姦智障女院友，經高等法院裁定後，最終重判監禁13年。

  • 法官指被告利用殘疾人士渴望關懷的弱點，以零食及買戒指等手段誘騙事主，再在房間內犯案，手法卑劣、毫無悔意，並增加事主染病及懷孕風險。

  • 警方透過監視器確認被告在案發時間進入房間，亦在事主床單驗出其精液，並在被告辦公室搜出潤滑劑及保險套等物證，最終支持法庭定罪。

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