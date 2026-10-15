我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前空服員曝長途飛行6大密技「換兩次衣服」才是內行

泰晤士報全球最佳大學榜首牛津 加州三校前10

香港「網球一哥」直播坦承和陳奕迅女兒分手 未來專心做1事

香港新聞組／香港15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳奕迅愛女陳康堤(右)曾在IG限時動態，高調放閃與「網球一哥」男友黃澤林(左)的...
陳奕迅愛女陳康堤(右)曾在IG限時動態，高調放閃與「網球一哥」男友黃澤林(左)的合照。(取材自Instagram)

AI摘要

文章摘要整理：

香港網球名將黃澤林在直播中首度承認與陳奕迅女兒陳康堤分手，結束這段僅維持數月、曾備受外界關注的跨界戀情，並表明未來將專心打波。

香港網球「一哥」黃澤林(Coleman)與金曲歌王陳奕迅愛女陳康堤(Constance)廣受外界矚目的跨界戀情正式畫下句點。陳康堤4月鬆口認愛，黃澤林6月公開放閃。但14日在JFFT網路直播節目中被問及二人感情狀況時，黃澤林首度親口證實與陳康堤已分手，面對鏡頭露出無奈表情坦言「完咗啦，係囉，冇嘢嘅」，並直言未來將「專心打波」。

香港01報導，兩人戀情於今年2月首度曝光，陳康堤被傳秘戀黃澤林。陳康堤隨後於4月受訪時大方認愛並表示生活愉快。而陳奕迅傳出為女兒撮合感情，也為兩人互動推了一把。

隨後黃澤林出戰法國網球公開賽，陳康堤更與父親陳奕迅特地飛赴巴黎，現身比賽場邊加油；在父女倆的目睹下，黃澤林於法網外圍賽連過兩關，並以「幸運落敗者」身分首度晉級法網正賽，為香港男子網壇寫下新頁，也讓這段戀情備受外界關注。

6月黃澤林22歲生日，陳康堤首度在社交平台公開二人頭貼頭的親密合照與短片，陳康堤留言祝福男友「To more days like these twin, love ya.」，二人戀情從昔日低調轉變為公開。同一個月，兩人更一同致電JFFT直播節目，黃澤林甜蜜現身。

然而這段感情來得快去得也快，上月底有網民發現黃澤林與陳康堤已在社交平台上互相取消關注，原有的公開互動亦大幅減少，隨即傳出情變消息。

雖然陳康堤此前仍曾讚好黃澤林在名古屋亞運奪得男單金牌的相關帖文，但兩人先前對情變傳聞均未有回應，直到黃澤林昨日在直播中證實分手，才讓這段僅維持數月的戀情正式告終。

網球一哥黃澤林(左)14日直播親證與陳康堤分手，認愛半年極速告吹，陳奕迅(右)傳...
網球一哥黃澤林(左)14日直播親證與陳康堤分手，認愛半年極速告吹，陳奕迅(右)傳出為女兒撮合感情。(視頻截圖)

精華 FAQ

  • 他在JFFT網路直播中被問及感情時，直接承認兩人已經分手，還露出無奈表情說「完咗啦，係囉，冇嘢嘅」，等同正式證實情變消息。

  • 戀情今年2月先被傳出，陳康堤4月認愛，黃澤林6月公開放閃。兩人曾同赴巴黎看法網、生日公開合照，甚至一起致電直播節目，互動相當高調。

  • 黃澤林已表明未來會「專心打波」，不再把焦點放在感情上。由於他是香港網壇代表人物，且曾在法網寫下新頁，感情變化與運動表現都備受關注。

香港

上一則

路透：川習會後 中國首採購8至10船美國大豆 12月起運

下一則

中派團考察具主權爭議的南千島群島 日外相：絕不接受

延伸閱讀

陳奕迅愛女讚黃澤林亞運奪金帖文 1動作惹地下情揣測

陳奕迅愛女讚黃澤林亞運奪金帖文 1動作惹地下情揣測
亞運網球／黃澤林男單奪冠 香港隊獲亞運會網球首金

亞運網球／黃澤林男單奪冠 香港隊獲亞運會網球首金
首屆亞姐黎燕珊62歲了 宣布將再婚：明年嫁20年老友

首屆亞姐黎燕珊62歲了 宣布將再婚：明年嫁20年老友
何詩蓓雙金、7欖3連冠 港隊亞運摘54獎牌破紀錄 水上項目貢獻多

何詩蓓雙金、7欖3連冠 港隊亞運摘54獎牌破紀錄 水上項目貢獻多

熱門新聞

大黃鴨充氣玩具是海豹「娜娜」喜歡待的地方。(取材自澎湃新聞 )

海豹「娜娜」游200公里回來了「見人就哭」 長海縣：不再送走

2026-10-06 11:30
博主「小玥2米2」在今年8月18日已停更。（視頻截圖）

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

2026-10-12 01:40
明堂山景區「雲端天梯」海拔1400米，共有620級台階，遊客行走其上，腳下群山連綿，宛如漫步雲端，視覺效果震撼。(取材自大皖新聞)

安徽「雲端天梯」垂直落差365米 到場判斷敢玩才能買票

2026-10-09 09:30
AI技術可能利用照片及數秒語音製作逼真的「數位分身」，民眾應提高警覺，慎防聲紋遭克隆及身分遭冒用；示意圖。（取材自澎湃新聞）

「先別說喂」 中國國安部提醒：接陌生來電 先沉默3秒

2026-10-12 09:30
深圳女老師穿日系連身裙，遭家長質疑。（取材自飯點資訊）

「熱也不能穿這樣」 深圳女老師穿日系連身裙惹家長不爽

2026-10-13 06:30
被稱為天才少年的騰訊史上最年輕首席科學家姚順雨。圖／取自微博

廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相

2026-10-11 10:23

超人氣

更多 >
華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件

華女搭飛機返台灣前突被捕 牽出這起案件
工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷

工卡取消540天自動展延今定案 華人移民憂生計中斷
自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津

自家後院蓋數據中心 房價狂降13%、掛牌4個月仍乏人問津
外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?

外賣打包15元竟收40小費 顧客已在小費欄畫「X」結果?
辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食

辛蒂克勞馥27歲兒驟逝 女兒崩潰難進食