粵艇南下10.16首航 停泊、餐飲、住宿…各界蓄勢待發吸

「粵艇南下」將於16日首航，可為本地帶來更多商機，業界已蓄勢待發。（取材自香港電台）

AI摘要 文章摘要整理： 粵港澳遊艇自由行「粵艇南下」16日首航，業界看好帶動遊艇產業、岸上配套及高淨值旅遊，同時承認上岸繫泊與補給設施仍需優化。

粵港澳遊艇自由行「粵艇南下」將於16日首航，開啟海上雙向互通新頁，推動本地遊艇產業、岸上配套及高淨值旅遊三大板塊發展。業界蓄勢待發，黃金海岸鄉村俱樂部區域總經理胡思朗表示，旗下遊艇會已準備就緒，提供停泊、餐飲、住宿及租車 等一站式服務，並計畫結合跳島遊與本土文化體驗。

文匯報報導，胡思朗說明，旗下遊艇會設有超過200個泊位，可供20英尺至200英尺的遊艇停泊，其中20英尺船隻日泊收費由580元起，每個泊位均提供水電與加油服務，並針對大型遊艇提供專屬泊位及岸上拉纜協助。會所亦與內地部分遊艇會達成合作，內地會員無需繳納入會費即可使用設施並享暫泊優惠。

經民聯文化體育及旅遊事務委員會聯席主席陸瀚民及香港 遊艇業總會主席周基倫指出，有關計畫由倡議到落地不足一年內完成，凸顯政府的有為積極，更有助帶動遊艇產業、岸上配套及高淨值旅遊三大板塊，但上岸繫泊設施等配套仍需優化才能令該計畫的「紅利」最大化。

周基倫補充，過去境外遊艇必須停泊於指定專屬遊艇會且逐次申請移動，如今安裝AIS系統後即可在香港水域自由航行。特區政府亦在大潭灣、赤柱灣、企嶺下海、大澳及淺水灣新設五個專供境外遊艇使用的錨泊區，合共提供約115個泊位，船主可透過海事處「eSeaGo」應用程式查詢海圖與手續。

周基倫預計啟動初期不會出現船隻集中湧入單一錨泊區的情況，並建議未來結合國際遊艇節及明年落戶香港的SailGP頂級帆船大賽共同推廣高端旅遊。

報導指出，陸瀚民分析，遊艇經濟能有效帶動三大板塊：第一是遊艇產業發展，香港遊艇登記享有零稅率優惠，有利吸引內地及東南亞企業進行登記、買賣、租賃及延伸之融資、法律與保險服務；第二是岸上配套升級，能帶動遊艇會周邊地產及商業發展；第三是觀光與商務休閒，吸引高淨值旅客催生離島遊與周末商務聯誼。

不過，陸瀚民也指出，雖然政府推進「碼頭優化計畫」第二期，但遊客跳島遊的上岸設施與無人看管問題仍待解決，建議在水上交通較不繁忙水域試點設置浮橋方便短暫繫泊。此外，現設的五個錨泊區均缺乏水電與物資補給，船主仍需前往私人遊艇會進行補給，配套設施仍需進一步完善。