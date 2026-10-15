粵艇南下10.16首航 停泊、餐飲、住宿…各界蓄勢待發吸
粵港澳遊艇自由行「粵艇南下」16日首航，業界看好帶動遊艇產業、岸上配套及高淨值旅遊，同時承認上岸繫泊與補給設施仍需優化。
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粵港澳遊艇自由行「粵艇南下」16日首航，業界看好帶動遊艇產業、岸上配套及高淨值旅遊，同時承認上岸繫泊與補給設施仍需優化。
粵港澳遊艇自由行「粵艇南下」將於16日首航，開啟海上雙向互通新頁，推動本地遊艇產業、岸上配套及高淨值旅遊三大板塊發展。業界蓄勢待發，黃金海岸鄉村俱樂部區域總經理胡思朗表示，旗下遊艇會已準備就緒，提供停泊、餐飲、住宿及租車等一站式服務，並計畫結合跳島遊與本土文化體驗。
文匯報報導，胡思朗說明，旗下遊艇會設有超過200個泊位，可供20英尺至200英尺的遊艇停泊，其中20英尺船隻日泊收費由580元起，每個泊位均提供水電與加油服務，並針對大型遊艇提供專屬泊位及岸上拉纜協助。會所亦與內地部分遊艇會達成合作，內地會員無需繳納入會費即可使用設施並享暫泊優惠。
經民聯文化體育及旅遊事務委員會聯席主席陸瀚民及香港遊艇業總會主席周基倫指出，有關計畫由倡議到落地不足一年內完成，凸顯政府的有為積極，更有助帶動遊艇產業、岸上配套及高淨值旅遊三大板塊，但上岸繫泊設施等配套仍需優化才能令該計畫的「紅利」最大化。
周基倫補充，過去境外遊艇必須停泊於指定專屬遊艇會且逐次申請移動，如今安裝AIS系統後即可在香港水域自由航行。特區政府亦在大潭灣、赤柱灣、企嶺下海、大澳及淺水灣新設五個專供境外遊艇使用的錨泊區，合共提供約115個泊位，船主可透過海事處「eSeaGo」應用程式查詢海圖與手續。
周基倫預計啟動初期不會出現船隻集中湧入單一錨泊區的情況，並建議未來結合國際遊艇節及明年落戶香港的SailGP頂級帆船大賽共同推廣高端旅遊。
報導指出，陸瀚民分析，遊艇經濟能有效帶動三大板塊：第一是遊艇產業發展，香港遊艇登記享有零稅率優惠，有利吸引內地及東南亞企業進行登記、買賣、租賃及延伸之融資、法律與保險服務；第二是岸上配套升級，能帶動遊艇會周邊地產及商業發展；第三是觀光與商務休閒，吸引高淨值旅客催生離島遊與周末商務聯誼。
不過，陸瀚民也指出，雖然政府推進「碼頭優化計畫」第二期，但遊客跳島遊的上岸設施與無人看管問題仍待解決，建議在水上交通較不繁忙水域試點設置浮橋方便短暫繫泊。此外，現設的五個錨泊區均缺乏水電與物資補給，船主仍需前往私人遊艇會進行補給，配套設施仍需進一步完善。
業界認為計畫可同時推動遊艇產業、岸上配套及高淨值旅遊3大板塊，並有助吸引內地和東南亞企業來港登記、買賣、租賃及延伸金融、法律與保險服務。 該遊艇會已準備就緒，設有超過200個泊位，可停泊20英尺至200英尺遊艇，並提供餐飲、住宿、租車、水電、加油及大型遊艇專屬泊位等一站式服務。 政府在大潭灣、赤柱灣、企嶺下海、大澳及淺水灣設5個錨泊區，共約115個泊位，並可用eSeaGo查詢；但目前缺水電和物資補給，仍需靠私人遊艇會支援。
精華 FAQ
業界認為計畫可同時推動遊艇產業、岸上配套及高淨值旅遊3大板塊，並有助吸引內地和東南亞企業來港登記、買賣、租賃及延伸金融、法律與保險服務。
該遊艇會已準備就緒，設有超過200個泊位，可停泊20英尺至200英尺遊艇，並提供餐飲、住宿、租車、水電、加油及大型遊艇專屬泊位等一站式服務。
政府在大潭灣、赤柱灣、企嶺下海、大澳及淺水灣設5個錨泊區，共約115個泊位，並可用eSeaGo查詢；但目前缺水電和物資補給，仍需靠私人遊艇會支援。
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