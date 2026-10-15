港澳盛大紀念孫中山誕辰160年 李家超：學習繼承偉大志向

孫中山先生誕辰紀念日11月將到來，港澳地區已經開始有預熱活動，圖為澳門12日舉辦的座談會。(取材自澳門政府官網)

AI摘要 文章摘要整理： 港澳以座談會、書畫展等活動紀念孫中山誕辰160周年，李家超強調要繼承其愛國精神，並推動香港透過教育與文化實踐愛國主義。

紀念孫中山誕辰160周年，港澳兩地相繼舉辦舉辦座談會、書畫展等活動，香港 特首李家超14日於座談會表示，孫中山先生一生以革命為己任，立志救國救民，為中華民族作出了彪炳史冊的貢獻，要學習和繼承孫中山先生熱愛祖國的崇高精神、振興中華的偉大志向，把愛國愛港的價值觀化為具體行動，為以中國式現代化全面推進強國建設、實現中華民族偉大復興貢獻香港力量。

綜合新華社、大公文匯網報導，孫中山誕辰是11月12日，紀念活動在兩地連番登場，「紀念孫中山先生誕辰160周年座談會」12日率先於澳門 科學館舉行，全國人大常委會副委員長鄭建邦出席並呼籲海內外中華兒女堅定反「獨」促統，澳門特區政府社會文化司司長柯嵐則表示將從傳承中山精神、發揮平台優勢及引導青年三方面推展工作。

此外，由香港金紫荊書畫院主辦的「天下為公．薪火相傳紀念孫中山誕辰160周年書畫邀請展」13日在港開幕，展出兩岸暨港澳近200位藝術家共200多幅作品，參展作品涵蓋書法、篆刻、國畫、油畫等多個門類，既保留了傳統書畫的深厚底蘊，也融入了當代藝術的創新表達。

孫中山先生後人、中國和平統一促進會香港總會常務副會長孫偉勇表示，孫中山先生一生追求理想，根源就是愛國。紀念孫中山旨在接過「振興中華」接力棒，讓年輕人走近其故事與精神。

報導指出，李家超於14日座談會指出，香港是孫中山先生孕育革命思想和求學的重要地方，與其革命生涯有深厚歷史淵源，孫中山先生曾在港就學，更曾憶述「我之此等思想發源地即為香港」，他其後在中環成立香港興中會總會及同盟會期間，均以香港為起義策源地和籌款樞紐。這段歷史淵源，為今天香港推動愛國主義教育提供了珍貴教材。

特區政府「愛國主義教育工作小組」成立兩年多來積極推進相關工作，上月公布的「香港第一個五年規劃」已明確提出深化愛國主義教育、國民教育及國家安全教育等目標，2026年「施政報告」亦提出具體施政重點。

除推廣校園大使計畫與設立延安教育基地外，當局亦將設立新博物館介紹國家輝煌成就，並持續支持同鄉社團推廣家鄉文化及於中華文化節推出展現優秀傳統文化的項目。