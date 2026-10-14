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5度性侵香港智障女院友 助理舍監判囚13年 留精液解釋荒謬

香港新聞組／香港15日電
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受害女性示意圖。 (示意圖／AI生成)
受害女性示意圖。 (示意圖／AI生成)

AI摘要

文章摘要整理：

宗培基在大埔殘疾人士院舍內5度性侵智障女院友，法院斥其利用弱勢者渴望關懷的弱點犯案，最終以13年監禁重判。

利用殘疾人士渴望關懷的弱點，香港匡智會轄下大埔區殘疾人士院舍前助理舍監宗培基，性侵心智僅9歲的智障女院友，高等法院游德康法官痛斥其行為令人極度厭惡且毫無悔意，重判囚13年。

文匯報報導，檢方案情指出，遭性侵的女事主現年約23歲，自幼診斷出發展遲緩與精神病史，為一名精神上無行為能力的智障人士。宗培基於2024年7月13日、21日、28日、8月3日及約9日在大埔宿舍房間內5度強姦女事主「X」。

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警方調閱監視器畫面，確認被告於案發時間進入房間，並在事主的床單驗出被告精液，隨後於被告辦公室儲物櫃內搜出潤滑劑及保險套等物證。被告於庭上辯稱床上精斑係因當日穿短褲流汗所致，游官斥責該說法荒謬絕倫，且求情因素均微不足道。

游官直指，現年40歲的被告嚴重違反誠信，擔任助理舍監19天後便於短時間內5次犯案，並以零食或買戒指等誘騙手段，在房間內性侵事主，其中2次更未採取安全措施，顯著增加性病及懷孕風險。

游官引述被告的精神科報告指其人格有問題，心理報告則顯示被告情緒長期不成熟、依賴家人，並習慣以性作為處理壓力的手段，孤獨、解難及人際界線有困難，評估有中等風險重犯，需要接受心理治療且不應再從事任何照顧弱勢工作。

報導指出，游官以7年至8年監禁為各罪量刑起點，沒有使用保險套加刑1年，5罪合併判囚13年。

大埔警區刑事部總督察譚婧珊於庭外表示歡迎判刑，相信對同類型案件起阻嚇作用，並提到「性罪行定罪紀錄查核機制」已擴大至涵蓋志願工作者，期盼透過法例修訂與預防機制更有效將心懷不軌人士排除在外。

精華 FAQ

  • 他被指在2024年7月至8月間，於大埔院舍房間內5度強姦一名智障女院友，並以零食、買戒指等手段誘騙對方接受性侵。

  • 法官指出，被告利用殘疾人士渴望關懷的弱點犯案，且在短時間內多次施暴，部分次數更沒有使用安全措施，反映其行為極度惡劣。

  • 法院以每罪7年至8年為量刑起點，因未使用保險套加刑1年，5罪合併後判囚13年；警方表示歡迎判刑，並稱可加強阻嚇。

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