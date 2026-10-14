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認愛陳奕迅女兒半年 港「網球一哥」黃澤林直播證實分手

香港新聞組／香港15日電
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陳奕迅愛女陳康堤(右)曾在IG限時動態，高調放閃與「網球一哥」男友黃澤林(左)的...
陳奕迅愛女陳康堤(右)曾在IG限時動態，高調放閃與「網球一哥」男友黃澤林(左)的合照。(取材自Instagram)

AI摘要

文章摘要整理：

香港網球「一哥」黃澤林在直播中證實，與陳奕迅女兒陳康堤已分手，這段今年2月曝光、4月認愛的跨界戀情正式告終。

香港網球「一哥」黃澤林(Coleman)與金曲歌王陳奕迅愛女陳康堤(Constance)廣受外界矚目的跨界戀情正式畫下句點。陳康堤4月鬆口認愛，黃澤林6月公開放閃。但14日在JFFT網路直播節目中被問及二人感情狀況時，黃澤林首度親口證實與陳康堤已分手，面對鏡頭露出無奈表情坦言「完咗啦，係囉，冇嘢嘅」，並直言未來將「專心打波」。

香港01報導，兩人戀情於今年2月首度曝光，陳康堤被傳秘戀黃澤林。陳康堤隨後於4月受訪時大方認愛並表示生活愉快。而陳奕迅傳出為女兒撮合感情，也為兩人互動推了一把。

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隨後黃澤林出戰法國網球公開賽，陳康堤更與父親陳奕迅特地飛赴巴黎，現身比賽場邊加油；在父女倆的目睹下，黃澤林於法網外圍賽連過兩關，並以「幸運落敗者」身分首度晉級法網正賽，為香港男子網壇寫下新頁，也讓這段戀情備受外界關注。

6月黃澤林22歲生日，陳康堤首度在社交平台公開二人頭貼頭的親密合照與短片，陳康堤留言祝福男友「To more days like these twin, love ya.」，二人戀情從昔日低調轉變為公開。同一個月，兩人更一同致電JFFT直播節目，黃澤林甜蜜現身。

然而這段感情來得快去得也快，上月底有網民發現黃澤林與陳康堤已在社交平台上互相取消關注，原有的公開互動亦大幅減少，隨即傳出情變消息。

雖然陳康堤此前仍曾讚好黃澤林在名古屋亞運奪得男單金牌的相關帖文，但兩人先前對情變傳聞均未有回應，直到黃澤林昨日在直播中證實分手，才讓這段僅維持數月的戀情正式告終。

網球一哥黃澤林(左)14日直播親證與陳康堤分手，認愛半年極速告吹，陳奕迅(右傳出...
網球一哥黃澤林(左)14日直播親證與陳康堤分手，認愛半年極速告吹，陳奕迅(右傳出為女兒撮合感情。(視頻截圖)

精華 FAQ

  • 他在14日參與JFFT網路直播節目時，被問到與陳康堤的感情狀況，隨即露出無奈表情，直接表示「完咗啦，係囉，冇嘢嘅」，首次親口證實已分手。

  • 兩人戀情於今年2月首度曝光，陳康堤4月受訪時正式認愛；6月她更公開兩人的親密合照與短片，黃澤林生日時也曾一同在直播中甜蜜互動。

  • 上月底有網民發現兩人已在社交平台互相取消關注，原本的公開互動也明顯減少，因此陸續傳出情變消息，直到黃澤林直播才正式證實。

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