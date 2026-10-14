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怎麼了？洪金寶怒拔前代表陳美玉 放話切割終止合作

記者廖福生／綜合報導
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洪金寶宣布與前代表陳美玉解除合作關係。(取材自微博)
洪金寶宣布與前代表陳美玉解除合作關係。(取材自微博)

武打巨星洪金寶13日透過長子洪天明發出震撼聲明，無預警宣布已在今年4月1日正式與合作多年的前代表陳美玉(Mable Chan)解除合作關係，雙方全面終止所有合作。

他在聲明中嚴正畫清界線，強調對方即日起不得再代表他接洽任何工作或簽署合約，若有未經授權的承諾一概不予負責。洪金寶透過聲明表示，自己及旗下公司與前代表陳美玉的合作已於今年4月1日正式告一段落，雙方已「終止及結束所有華洋瓜葛」。

他特別向各界合作夥伴與親友喊話，提醒對方此後無權代表他進行任何工作洽商、作出承諾或簽署任何文件；若對方先前有任何未經同意或授權的行為，或是非法利用其名義對外承諾，他絕對不予接受，也絕不為任何相關協議負責。

為避免各界誤解並保障自身權益，洪金寶同步公布最新對外窗口，宣布即日起若有意洽談合作，請直接聯繫朱淑儀女士(Ms. Elaine Chu Suk Yee)，並在聲明中公開電話與電子郵件等最新聯絡管道。不過，對於這場突如其來的切割背後原因，聲明中並未多做說明。

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