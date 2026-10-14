香港3間免費電視台續牌12年 每周須播1小時國民教育

AI摘要 文章摘要整理： 香港3間免費電視台獲批續牌12年，通訊局同時加強國民教育與英語節目要求，並放寬普通話及非指定語言播映限制，以配合政府推動香港故事與國際傳播能力。

香港 行政長官會同行政會議批准香港電視娛樂(ViuTV)、無綫(TVB)及有線寬頻「開電視」等3家免費電視台的牌照續期申請，為期12年。通訊局除了放寬非指定語言與普通話節目播放時數外，亦祭出加強規定，要求電視台將國民教育節目從「時事」類別獨立拆分，每周播放時數由半小時倍增至1小時，並新增每周1小時英語節目以「說好香港故事」。

綜合明報、香港01報導，依據通訊局公布的最新規範，獲續牌的3家電視台牌照有效期將由2027年至2028年陸續展開，至2039年至2040年屆滿，其中無綫承諾投資62.3億港幣、香港電視娛樂投資22.98億港幣、開電視則投資9.5億港幣。

加強規定包括：電視台須將國民教育節目從「時事」類別中分拆成新類別，每周規定的播放時數由半小時增至1小時，同時須增設每周1小時的「英語製作」節目播放要求，目的要「說好香港故事」。本地製作節目時數要求則提高10%，但擴大範圍至涵蓋香港電台的節目，並取消「獨立本地製作」要求。

此外，針對「指定播放節目」的每周總時數則獲准減少25%，並准許合併「兒童」及「年青人」節目類別且減少其播放時數。

報導指出，放寬措施方面，粵語綜合頻道播放普通話節目的每日上限由每日總廣播時數的10%(2.4小時)放寬至20%(4.8小時)；英語綜合頻道黃金時段(晚上7時至11時)播放非指定語言節目的上限則由每周2.5小時放寬至12.5小時，並允許以節目原聲道直播體育賽事與大型活動。

商務及經濟發展局發言人表示，此舉響應國家「十五五」規畫及香港首個五年規畫提出增加主流媒體國際傳播能力的目標。

通訊局成員、立法會議員陳曉峰指出，放寬原聲道直播等措施可減少電視台製作支出，為沒有訂閱費收入的免費電視台提供營運靈活性。無綫亦對續牌表示歡迎，強調將積極配合業務守則修訂，並履行「說好中國故事，說好香港故事」的社會責任。