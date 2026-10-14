新皇崗口岸開通首日 7.95萬人次出入境、8000輛車次通行

新皇崗口岸12日正式啟用，接駁巴士投入服務；圖為旅客在港方口岸區公共運輸交匯處乘坐巴士前往香港市區。（中通社）

AI摘要 文章摘要整理： 新皇崗口岸首日以「合作查驗、一次放行」運作順暢，錄得7.95萬人次及8000輛次通行，政府與巴士業界並已部署假期人手、交通接駁及分流安排。

告別「兩地兩檢」傳統通關，新皇崗口岸12日正式開通運行，首日湧入7.95萬人次與8000輛次車輛。香港 特區政府運輸及物流局局長陳美寶13日表示，口岸首日運作整體暢順，面對即將到來的重陽節假期，當局將配備充足人手並與深圳市口岸辦建立即時通報機制，因應極端天氣或緊急事故引導旅客分流。

文匯報報導，新皇崗口岸實施「合作查驗、一次放行」，吸引不少市民搶先體驗。針對旅行團旅遊巴不准駛入聯檢大樓的規定，陳美寶指出目前新田交匯處已安排5條短途跨境巴士，新口岸亦有直達巴士，首日旅行團往返暢順有序。

九巴車務總監楊晉瑋表示，九巴已與旅監局、旅議會及旅行社建立聯絡機制，預先獲取入境團數據以安排空車接載，同時承接以往「皇巴士」服務並邀請原員工轉職，已有超半數相關員工加入九巴並開工。九巴兩條日間路線B10及B11首日共接載約2.5萬人次，逾三成乘客使用「搭兩程 畀一程」轉乘優惠。

新口岸設有多條專營巴士及小巴路線，可前往9個港鐵站、4個巴士轉乘站、接駁5條港鐵線，新口岸與新田交匯處之間亦有3條專營巴士接駁。

報導指出，位於天水圍的圓玄學院妙法寺內明陳呂重德紀念中學校長黃建豪表示，該校約150名跨境學生中，初步統計約20名改用新口岸，學生普遍反映交通時間大幅縮短，以往經深圳灣或羅湖需時約1小時45分鐘，現經皇崗口岸乘九巴至天水圍只需約45分鐘，省時達一小時，相信未來有利學校收生及課外活動發展。

針對網約車與現場交通，陳美寶澄清目前新口岸點對點服務與其他口岸一致，不會讓沒有常規配額或出租許可證的私家車接客，現時提供市區的士、新界的士及車隊的士，政府正積極籌備網約車合法化，具體安排日後公布。