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Dior前男裝總監KIM JONES 新品牌旗艦店明年赴港 原因曝光

香港新聞組／香港14日電
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Dior前任男裝創意總監，英國著名設計師 Kim Jones 無預警宣布推出個人...
Dior前任男裝創意總監，英國著名設計師 Kim Jones 無預警宣布推出個人同名品牌「KIM JONES」。（取材自Instagram）

AI摘要

文章摘要整理：

前Dior男裝總監Kim Jones重啟同名品牌，並將全球首間旗艦店設於香港中環Central Yards，凸顯國際品牌對香港奢侈品市場與核心商業地位的信心。

Dior前任男裝創意總監，英國著名設計師 Kim Jones闊別大眾視線近兩年後，無預警宣佈推出個人同名品牌「KIM JONES」，最快將會在2027的秋冬系列宣告華麗回歸。Kim Jones OBE創立的同名品牌KIM JONES正式落實明年進駐香港中環商業地標Central Yards，開設約4000方呎、橫跨兩層樓面的全球首間實體零售旗艦店，預計2027年下半年開業。此舉放棄巴黎、倫敦及紐約等城市，凸顯國際品牌對香港核心商業區消費力與國際窗口角色的信心。

大公報報導，香港零售市道持續復甦，政府統計處最新數據顯示，8月零售業總銷貨價值約321億港幣，按年上升5.6%，連續增長16個月，其中「珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物」分項按年大升超過一成。法國機構調查報告顯示，香港在全球熱門奢侈品購物城市排名第二，超越首爾與巴黎。

Kim Jones個人品牌KIM JONES的首間實體零售旗艦店選址香港，而放棄選擇巴黎、倫敦或紐約等地，將香港放在其全球商業布局的重要位置，凸顯他對香港的信心。

設計師Kim Jones表示，香港是他非常熟悉的城市，選擇於Central Yards開設首間旗艦店，正好有機會在嶄新環境實踐時裝、藝術與建築相互啟發的理念，打造展現品牌未來方向的空間。

恒地主席李家誠指出，KIM JONES進駐Central Yards，不僅標誌項目邁向重要里程碑，彰顯香港作為全球創意與文化交流樞紐的地位。

報導指出，今年2月，法國的高級訂製服品牌Schiaparelli（夏帕瑞麗）正式在亞洲插旗，亦選址香港作為全球第七個、亞洲第一個常設沙龍。首席執行官Delphine Bellini指出，香港作為全球奢侈品之都的地位不可替代：「香港兼具深厚的文化底蘊、國際化視野以及對精湛工藝的天然理解，這與Schiaparelli的品牌價值觀高度契合。」

Prada今年初在中環置地廣場開設亞太區面積最大的旗艦專門店，面積約1.4萬方呎，匯聚男、女裝全系列精品。Prada表示，品牌將開業20多年的置地廣場舊有門店遷至新址，鞏固其立足香港核心地段的定位。

早於2024年在港設點的義大利時尚男裝品牌Pal Zileri，其行政總裁Leo Scordo認為，香港是一個國際城市，擁有獨特的地理優勢，鄰近內地，聯繫世界，為品牌開拓內地市場及擴大國際客戶群的理想據點。

報導說，德勤與Mastercard經濟研究所分析，人民幣走強、樓市改善及高淨值家庭消費力提升，將持續支持整體消費。

精華 FAQ

  • Kim Jones宣布推出個人同名品牌KIM JONES，最快將在2027年秋冬系列正式回歸，並以全球首間實體零售旗艦店作為重要起點，重新進入大眾視野。

  • 品牌放棄巴黎、倫敦與紐約，改選香港中環Central Yards，反映其看重香港的國際窗口角色、核心商業區消費力，以及作為連結內地與世界的獨特優勢。

  • 文中提到香港零售連續16個月增長，奢侈品消費回升，加上Schiaparelli、Prada與Pal Zileri相繼在港布局，顯示香港仍是全球奢侈品牌重要據點。

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