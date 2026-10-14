涉操縱IPO遭停牌 港證監會凍結茶百道44億資產創新高

香港證監會。(取材自香港證監會小紅書帳號)

AI摘要 文章摘要整理： 香港證監會懷疑茶百道等多宗IPO遭操縱，已指令其停牌並凍結近44億港元資產，同時追查涉撥康視雲及天聚地合的欺詐集團。

香港 證監會對涉嫌操縱IPO集團採取行動，指令名叫撥康視雲上市公司停牌後，又指令名為茶百道的內地上市公司停牌，凍結近44億港元資產，為歷來凍結最大金額。

證監會說，已對2個集團採取行動，指控其涉嫌參與欺詐計畫，意圖就首次公開招股(IPO)的股份需求，營造虛假或非真實的表象。香港證監會指示香港交易所，今日上午9時起，暫停四川百茶百道實業股份有限公司(茶百道的股份交易。

香港證監會說，高度關注茶百道的首次公開招股可能曾被人為操縱，意圖營造非真實的需求。在繼續調查期間，暫停股份交易。

香港證監會就第一個可疑集團，已向六家經紀行發出限制通知書，禁止他們處置或處理孫然及8家相關公司的名下帳戶資產，以43億多港元為限，是證監會歷來同類案件中的最高限制金額。

證監會指控，涉事集團涉嫌參與有關撥康視雲及茶百道的IPO欺詐計畫。就第二個可疑集團，證監會向29家經紀行發出限制通知書，禁止他們處理或處置劉浩然及2家公司名下客戶帳戶內的資產，以28億多港元為限。因這集團涉嫌參與有關天聚地合的首次公開招股的欺詐計畫，涉及2家公司。

香港證監會又指，部分涉及欺詐計畫的首次公開招股所得款項，可能已根據上市公司與集團之間未有披露的協議，被轉離有關公司，作所謂的金融產品投資之用。協議可能促使IPO所得款項，暗中回流至主要IPO承配人或關連人士。所涉各方日後可能會被飭令透過復還程序，向受影響的投資者作出賠償。

香港證監會行政總裁梁鳳儀說，市場的廉潔穩健是維護公平資本市場和真正投資者信心的基石。證監會對任何形式的操縱首次公開招股、操控價格或製造虛假市場的行為奉行零容忍政策。在實際操作上，證監會採取高度聚焦且力度恰當的監管行動，致力締造有利環境，促進市場可持續發展的良性循環。

香港證監會法規執行部執行董事戴霖表示，相信迄今採取的行動已對兩個涉嫌參與操縱首次公開招股的可疑集團造成重大打擊。證監會暫停茶百道的股份交易，並保存與涉嫌計畫有關的資產，以保障投資者及維護香港市場的廉潔穩健，加強投資者對香港首次公開招股市場的公平和廉潔穩健的信心。