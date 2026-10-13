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香港科大EMBA全球13連霸 畢業生平均年薪逾60萬美元

香港新聞組／香港13日電
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科大校方代表與KH EMBA學員，同賀課程第13度位列全球第一。(取材自科大)
科大校方代表與KH EMBA學員，同賀課程第13度位列全球第一。(取材自科大)

AI摘要

文章摘要整理：

香港科大與凱洛格合辦的KH EMBA在2026年金融時報排名中第13度登頂，畢業生薪酬、校友網絡及國際化表現亦備受肯定。

香港致力建設國際高等教育中心，頂尖課程屢獲國際認可。香港科技大學商學院與西北大學凱洛格管理學院合辦的凱洛格—科大行政人員工商管理碩士（KH EMBA）課程，在英國金融時報12日公布的2026年全球EMBA排名中再度登上世界第一，是該課程第13次奪得全球榜首。科大商學院院長安思遠指出，排名反映課程一直為世界各地的高級行政人員創造價值。

大公報報導，科大指出，今次排名反映KH EMBA在學員事業晉升、校友成就、學生國際化程度，以及全球校友網絡影響力等指標中持續名列前茅，當中「校友網絡」指標更位列全球第一。科大指出，相關指標顯示課程結合東西方優勢，協助高管人員應對複雜的商業環境，而課程校友網絡匯聚來自世界各地及不同行業的高級行政人員、企業家和商界領袖，形成緊密且具影響力的全球社群，讓學員與校友得以建立聯繫、開拓商機及促成策略合作。科大續指，課程畢業生的平均年薪達約470萬港元（約59.9萬美元），較入讀課程前增加69%；畢業生對課程的整體滿意度達9.73分（10分為滿分）。

安思遠指出，課程學員本身已是各自領域的傑出領袖，他們帶進課堂的經驗構成了課程同儕互學環境的基石；透過與師資交流，學員除了接觸前沿研究成果，亦能將理念轉化為應對商業挑戰的策略與洞見。他補充，學員在課程期間建立的人脈及互信關係，有助校友在畢業後仍能持續互相啟發、支持與成長。

凱洛格管理學院院長Francesca Cornelli表示，凱洛格管理學院與科大商學院合作逾20年，匯聚來自世界各地的優秀師資，共同打造世界級的環球管理教育；雙方將繼續深化合作，培育具前瞻視野及責任感的新一代商業領袖，為香港、亞洲及全球社會創造長遠價值。

金融時報全球EMBA排名根據評估框架，評核全球頂尖EMBA課程，涵蓋畢業生事業成果、師資研究表現、多元共融、國際體驗等指標。科大提醒，根據非本地高等及專業教育（規管）條例，KH EMBA課程屬獲豁免課程，個別僱主可酌情決定是否承認課程資歷。

精華 FAQ

  • 在英國金融時報公布的2026年全球EMBA排名中，KH EMBA再次位列世界第一，並成為課程第13次奪得全球榜首，顯示其長期維持頂尖水準。

  • 科大指出，畢業生平均年薪約470萬港元，即約59.9萬美元，較入讀前增加69%；同時，畢業生對課程整體滿意度達9.73分，反映回報與口碑俱佳。

  • 雙方合作逾20年，匯聚世界各地優秀師資，結合東西方管理優勢，並依靠強大的全球校友網絡，協助高管拓展商機、促成合作及培育新一代領袖。

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