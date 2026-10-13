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暴打93歲女雇主致死 香港52歲印傭被捕 每周僅放半天假

香港新聞組／香港13日電
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文章摘要整理：

香港啟德德朗邨一名93歲長期病患老婦疑遭52歲印傭虐打致死，警方從閉路電視蒐證後以謀殺罪拘捕女傭，並指事件可能與長期照顧壓力有關。

啟德德朗邨一名不良於行93歲關姓老婦，疑遭印傭多次施襲，11日早上失去知覺倒臥床上，送院不治。警方翻查單位閉路電視等證據，以涉嫌謀殺罪拘捕照顧死者的52歲外籍女傭。

大公、文匯報報導，社署表示十分關注事件並深感難過，社工已聯絡死者家屬提供情緒支援，並按需要提供適切協助。據了解社署社工曾協助處理死者的經濟援助申請，但死者非跟進個案。

秀茂坪警區副指揮官署理高級警司溫景亨12日表示，11日早上8時20分涉案印傭到德瑤樓地下大堂向保安求助，稱其照顧的老婦在家無反應，要求報警召救護車。救護員到場替女事主急救並送院，延至早上9時12分不治。

警方昨晨檢取單位內錄影片段，發現11日早上8時03分至8時10分，涉案印傭曾多次向臥床的關婦施襲，包括間斷性徒手對關婦頭、面及頸部擊打20次，更曾用腳踩其腹部移動身體，並粗暴地移動關婦。在早上8時10分印傭發現關婦在床無反應，遂下樓求助。

警方經調查後，12日凌晨3時50分在涉案單位以涉嫌謀殺罪拘捕該印傭。另法醫初步檢查發現，死者心口有兩處瘀傷，下腹及右腹各有一處瘀傷，右邊下巴亦有一處瘀傷，另外左邊頸部有擦傷，但遺體沒發現明顯致命傷勢，法醫稍後會解剖確定死因。警方並在片段中發現，印傭在過去半個月每日的照顧過程中，均對死者進行間斷性的輕微施襲。

警方初步不排除事件因長期照顧產生摩擦，又或是過於辛勞等原因致主僕關係欠佳。據警方資料，被捕人與死者過往沒相關虐打紀錄。

據悉死者生前沒兒女，丈夫30年前因病離世，她本人患高血壓等三高長期病患，17年前確診大腸癌，兩年多前曾中風，需長期服藥及覆診，醫生建議安排24小時全天候照顧，親戚遂於2023年起聘用涉案印傭照顧死者，但親戚非經常探訪，只有個別親戚會每月探訪一次。

另據香港01報導，消息指，被捕印傭每周只放假半日。人力資源仲介協會主席廖翠蘭指出，法例規定外傭每周可享一天假期，但雇主與外傭商量後，補錢代替該日假期的情況亦屬常見。

精華 FAQ

  • 啟德德朗邨一名93歲、行動不便的老婦，疑在家中遭52歲印傭多次施襲後失去知覺，送院後不治。警方翻查閉路電視，確認有施暴片段，並以謀殺罪拘捕涉案女傭。

  • 片段顯示，涉案印傭在11日早上8時03分至8時10分間，多次徒手擊打死者頭、面及頸部共20次，亦曾以腳踩其腹部並粗暴移動身體。警方還指，過去半個月她每日都有輕微施襲。

  • 死者生前無兒女，丈夫已去世多年，自己患多種長期病並需全天候照顧。涉案印傭據報每周只放半天假，業界人士指出法例原本容許每周1天假期，但雇主與外傭補錢代假亦屬常見。

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