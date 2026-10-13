全球最大陸路口岸綜合體 新皇崗高效通關 出入境增1.8倍

深港間最重要的24小時客運陸路口岸——皇崗口岸12日6時30分正式開通，實施「一地兩檢」安排及「合作查驗、一次放行」全新通關模式，出入境更加便利；圖為旅客經過皇崗口岸出境大廳「皇崗之眼」。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 重建7年的新皇崗口岸重開後，首日運作順暢，採用港深首次的合作查驗、一次放行模式，大幅提升人流與車流通關效率。

連接香港 與深圳市的皇崗口岸經過7年重建後，12日早上6時30分重開；經重建後的皇崗口岸，被稱為全球最大陸路口岸綜合體，在旅客通關上也採取嶄新的「合作查驗、一次放行」方式，為港深陸路口岸首次。首日運作暢順有序，大批市民和旅客專程前來體驗全新通關流程，紛紛稱讚過關流暢、高效。有兩地通勤的市民率先體驗20秒過關，有深圳商務客形容新口岸過關效率令人驚喜。

大公、文匯報報導，香港保安局表示，12日截至下午5時，經皇崗口岸出入境人員達4.2萬人次，較上月同時段增加1.8倍。其中入境逾2萬人次、出境2.2萬人次；出入境車輛逾5.7萬輛次，車流量增加12%。12日有大量旅行團經新皇崗口岸出入境，不少更是以此作賣點，各界均相信新皇崗口岸的開通，將大大有助兩地人流和車流雙向奔赴。

踏入早上6時半，新皇崗口岸開通。在香港旅檢大廳，有旅客一馬當先，迫不及待試用新口岸；在深圳旅檢大廳，約6時40分迎來首批出境的人士。在港工作、居住在深圳的黃女士剛下晚班便趕往皇崗口岸，成為首位經新口岸由香港入境深圳的旅客，她花了約20秒完成過關程序，興奮地說「皇崗口岸過關非常快、非常方便！」

住在深圳、在元朗上班的楊小姐說以往經福田口岸過關需10多分鐘，經新口岸出入境全程不足5分鐘。

新皇崗口岸可24小時通關兼交通網絡完善，催生雙向夜歸人。12日晚約11時，在港方口岸區公共交通交匯處，人流更勝午間，的士站持續有車進出，可直達沙田的NB73巴士亦受港人歡迎，有沙田居民稱因交通方便，可選擇較晚飛抵寶安機場的航班；亦有深圳旅客因交通方便在港「夜間血拚」，花近萬元買手袋鞋履，至深宵準備過關回家。

政務司長陳國基視察後表示，「合作查驗、一次放行」模式十分流暢，平均只需10至20秒就能通過關口。他相信周末將會有較大人流挑戰，有信心應付下周重陽節假期時的人潮高峰。

新皇崗口岸的「車檢」採用新「五合一」模式，一次完成港深海關、入境查驗。隨行乘客就要帶同行李下車，前往隨車人員驗放廳辦理出入境清關手續。保安局局長鄧炳強表示，所有合作查驗自助通道運作正常，旅客基本上不用等候；整個車輛檢查流程由以往10分鐘大幅縮減至2分鐘。

隨着新皇崗口岸正式開通運行，粵港澳大灣區創新協作、商務往來、人文交流愈加密切高效，「深港半小時優質生活圈」正在從願景變成日常。

深港間最重要的24小時客運陸路口岸—皇崗口岸12日6時30分正式開通，實施「一地兩檢」安排及「合作查驗、一次放行」全新通關模式，旅客出入境更加便利。(新華社)

連接深圳與香港的新皇崗口岸12日上午6時30分正式開通。新皇崗口岸是在原址拆除重建，是目前全球最大的陸路口岸單體建築，也是深圳與香港之間重要的24小時旅客通關口岸。(中新社)