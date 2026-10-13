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香港新投資移民計畫反應佳 人才資金湧入 港投3年吸金9.5億美元

香港新聞組／香港13日電
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文章摘要整理：

香港新投資移民計畫持續吸引高淨值人士與資金流入，港投公布2026資金組別細則並擴大投資規模，三年合計吸金逾74.5億港元。

香港營商環境優越，吸引全球人才與資金匯聚，成為理想的「避風港」，「新資本投資者入境計畫」（新計畫）反應熱烈。港投公司12日公布新計畫下「投資組合」2026資金組別運作細則，預計「2026資金組別」的總額將至少達40億元（港幣，下同，約5億美元），資金規模較2024年的至少4.5億元及2025年的至少30億元大幅增加，三年合計吸金逾74.5億港元（約9.5億美元）。

大公報報導，港投同時發出資產管理公司提案邀請，投資預計於2027年首季啟動。

港投行政總裁陳家齊表示，除了資金規模增加，委任的投資機構數量也逐步增加，且涵蓋範圍由風險和私募投資，擴闊到風險和私募投資、私募信貸、對沖基金等，展現出公司清晰而循序漸進的策略部署，以及與市場上更多元化和更大範圍的投資機構的積極和策略聯動。市場分析指出，資金規模大幅增加，反映香港在吸引投資者和人才方面，是實實在在見到成果。

新計畫自2024年3月推出以來，持續受全球高淨值人士青睞和吸引資本流入香港，截至今年6月底，投資推廣署共接獲近4080宗申請，所有申請料將為香港帶來約1220億元的投資金額，進一步鞏固香港作為國際財富管理中心的領先地位。

根據規定，新計畫合資格申請人須投資最少3000萬元於獲許投資資產，當中包括投放300萬元至「投資組合」。若以港投預計「2026資金組別」總額至少有40億元計，意味全年最少有400億元流入香港。連同2024年和2025年合共34.5億元，三年相當於有約2483名合資格申請者投放資金。

港投指出，「2026資金組別」包括於今年1月1日至12月31日期間收到並獲有關方面在適用期間內批核的新計畫申請資金。港投將按機制選定至少10間資產管理公司，合資格機構遞交提案截止日期為10月26日。有意參與公司須提出至少兩個與港府政策相符、能為香港經濟、競爭力及社會帶來創新或進步的新應用或新主題，且符合香港優勢、定位和需要。每隻基金規模不少於4億元，須於任命後兩年內完成投資。

陳家齊指出，「香港正迎來發展的關鍵機遇，必須好好把握。」

精華 FAQ

  • 計畫自2024年3月推出後反應熱烈，截至今年6月底共接獲近4080宗申請，預料可帶來約1220億元投資金額，顯示香港對全球高淨值人士仍具強大吸引力。

  • 港投公布2026資金組別總額至少40億元，較2024年的至少4.5億元及2025年的至少30億元大幅增加，並計畫至少選定10間資產管理公司參與投資。

  • 報導指出，資金規模擴大反映香港在吸引投資者和人才方面已有實際成果，也有助鞏固其國際財富管理中心地位，並支持更多元化的金融與產業發展。

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