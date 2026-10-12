「5分鐘完成入境」港深新皇崗口岸開通 首日運作暢順

香港特首李家超（右三）11日視察皇崗口岸聯檢大樓港方口岸區離境大堂。（中通社）

AI摘要 文章摘要整理： 港深新皇崗口岸12日正式開通，首日運作暢順，港方開放全部櫃位並設置逾500個指示牌，市民稱5分鐘可完成入境，反映新口岸通關更快捷。

港深新皇崗口岸12日上午6時30分開通運行，政務司司長陳國基與保安局局長鄧炳強到場視察情況；陳國基表示，整體運作暢順，剛開通時未有太多旅客，但已開放全部出入境櫃位讓旅客盡快過關，也讓入境處人員熟習運作，他表示，港方設有超過500個指示牌，相信準備充分。

有從深圳抵港的市民表示，平日要過關到香港 返工，12日特意早些到來皇崗過關，5分鐘之內完成入境程序，感覺很方便，新大樓感覺舒服，相信日後過關亦不會很擠迫，又會多使用往皇崗口岸過關。

香港、深圳兩地於11日上午在深方口岸區舉行開通儀式。香港特首李家超出席開通儀式並致辭；李家超表示，全國人大常委會和國務院 分別在今年6月和7月作出授權決定和批覆，授權香港特區由7月31日零時起，對皇崗口岸港方口岸區實施管轄，為口岸實施「一地兩檢」奠定堅實的法律基礎。

李家超指出，重建後的新皇崗口岸通關將更快捷、更方便。這個項目是港深兩地同心協力、共建共享的標誌性工程，是粵港澳大灣區互聯互通的重要里程碑，將加快推進中港兩地基礎設施「硬聯通」、規則機制「軟聯通」和人民之間的「心聯通」的生動實踐。

香港01報導，原有的皇崗口岸及落馬洲管制站，其旅檢服務同時於12日停止。舊有口岸與連接兩地的皇崗巴士，則同步完成歷史任務。

新口岸啟用首日，不少市民、大學生專程前，告別服務近30年的皇巴，更有中學生特意搭尾班車後再搭新專線經新皇崗口岸返回北區上學。有市民指皇巴為其帶來獨特的童年回憶，而且比起其他熱門口岸人流相對不多，乘搭時感覺更舒適、過關時亦更輕鬆。

不少巴士迷昨日帶相機和自製告別燈牌及皇巴遙控模型到場，告別牌上繪有皇巴，寫有「辛苦了皇巴goodbye」、「皇崗巴士珍重再見」及其服務年分等，藉此向皇巴表達感謝。

就讀中三的陳同學亦表示小時候坐皇巴長大，對皇巴有深厚感情，所以專程來送皇巴「最後一程」，又剛才特意在現場買了5張皇巴車票留作紀念。他指因要上學，完成行程後會再搭新專線經新皇崗口岸返回北區上學，預計趕及早上8時上課。

皇崗口岸12日上午6時30分正式開通運行。正式運行後，旅客可以使用皇崗口岸往返港深兩地。（新華社）