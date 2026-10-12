散場撞爛大門…香港嘉頓食品700人三明治班 險釀人踩人

AI摘要 文章摘要整理： 嘉頓在灣仔舉辦700多名學生參與的三明治製作課程，散場時因家長急於接走子女引發推撞，導致大門損壞，幸無人受傷，主辦方承諾檢討人流管理。

香港 最大與歷史悠久食品公司嘉頓為慶祝邁向創立100周年，11日午於灣仔聖公會鄧肇堅中學禮堂舉辦超過700名學生參與的「最大規模的三明治製作課程」世界紀錄挑戰。但11日午有家長於社交平台發文，指活動結束後有其他家長瘋狂推門入內想接走小朋友，導致大門遭到破壞，險釀人踩人事件；有人批評活動將出入口安排在同一位置，人流管理簡直是災難級。

香港01報導，嘉頓回覆指，事件發生是因活動結束時現場人數眾多、等候時間較長，部分家長因希望畫快會合，出現混亂及推撞，會認真檢討11日次經驗，全面審視日後大型活動的入場機制及人流管制。

嘉頓活動邀請來自全港100間小學、超過700名同學參加，要求他們於30分鐘內親手製作三明治，又請來歌手雲浩影擔任特別嘉賓，為同學打氣。

不過，有參加者事後於社交平台批評活動安排，指活動結束時，部分家家長瘋狂推門內進，「完全不理現場指示，連門都爛了」。另有人發文指，場地內有人爆門，險釀人踩人事件。從相關人士發布的短片所見，會場地面滿布紙巾，不少小朋友站立於走廊位置等待離開，場面一片混亂。

有網民見狀在帖文下留言，直指人流管理是導致事件的主因，批評為災難級，「有700個小朋友，再加1400家長推埋一起，無分入口出口，活動又超時一個鐘頭」、「700人已經是一間小學規模，根本沒有想好如何安排」。但亦有人指是家長質素的問題，已有工作人員指示不要推撞，但仍有家長破門而入。

嘉頓回覆指，活動結束時，由於現場人數眾多、等候時間較長，部分家長出現混亂及推撞，並導致會場大門門柄脫落，但絕無發生網傳的「打架」事件。現場工作人員已即時控制場面，防止情況進一步惡化，事件中並無任何人受傷。面對突發的現場情況，前線團隊已第一時間盡力維持秩序。

嘉頓指，非常重視11日次活動收到的意見，會認真檢討，全面審視日後大型活動的入場機制及人流管制。