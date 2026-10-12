首辦APEC財長會議 陳茂波：彰顯香港樞紐地位
APEC財長會議首次落戶香港，陳茂波指會議彰顯香港國際金融樞紐地位，並聚焦民生、數位基建、普惠金融及青年合作等議題。
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APEC財長會議首次落戶香港，陳茂波指會議彰顯香港國際金融樞紐地位，並聚焦民生、數位基建、普惠金融及青年合作等議題。
亞太經合組織（APEC）財長會議20至21日首次在香港舉行，來自區內各經濟體的財長和代表將聚首，探討如何透過財政政策和金融服務加強區域經濟聯繫。香港財政司長陳茂波11日表示，APEC財長會是香港國際級大型活動之一，財金官員及商界領袖除了參與會議，亦有機會了解香港在創科與城市建設方面的發展，並感受香港文化藝術的活力與魅力。
綜合港媒報導，陳茂波表示，這次財長會議聚焦4項重點，包含支持民生發展的財政政策、數位基礎設施融資、普惠金融，以及青年財經人才交流合作，並分別指向穩定民生、提升生產力、支持中小企業和培育下一代。
陳茂波11日在網誌上表示，目前地緣政治緊張，能源及供應鏈風險、金融環境轉緊等，正為各地經濟發展帶來壓力，各經濟體點樣加強合作、穩定增長、保障民生，都係今次會議的重要課題。
今年是「APEC中國年」，主題是「建設亞太共同體，促進共同繁榮」，並以「開放、創新、合作」為三大優先領域。他表示，目前地緣政治緊張、能源及供應鏈風險、金融環境轉緊，為各地經濟發展帶來壓力。各經濟體之間如何加強合作、穩定增長、保障民生將是重要課題。
以區域內低碳轉型引入長期資金為例，陳茂波表示，去年香港發行的綠色和可持續債務，連續8年居亞洲市場首位，指出香港在綠色債券、轉型融資、項目認證和專業服務等環節上，正好連通區內項目及投資者。
陳茂波指出，香港可以推動APEC成員經濟體之間更多的交流協作，促進跨地域的政府、金融機構、投資者和科技企業的交流，探討公私營合作融資模式，支持區域數位經濟和人工智慧發展。
陳茂波並說，香港監管機構及金融機構提供眾多實習計畫和學習課程，可讓年輕人更了解區域內市場和新興業務。
12日新皇崗口岸以全新規格延續這條深港通道。陳茂波表示，香港一方面在硬件上加密「內聯」，另一方面也持續通過盛事促進「外通」，APEC財政部長會議首次落戶香港舉行，凸顯國家對香港的厚愛，也反映香港是區內重要國際金融中心的地位。
陳茂波指出，這次會議首次落戶香港，反映國家對香港的厚愛，也顯示香港作為區內重要國際金融中心與大型會議承辦地的樞紐地位。 會議聚焦4項重點，包括支持民生發展的財政政策、數位基礎設施融資、普惠金融，以及青年財經人才交流合作，目標是穩定民生並提升生產力。 香港將以綠色債券、轉型融資和專業服務優勢，連接區內項目與投資者，同時促進政府、金融機構、科技企業交流，支持數位經濟與人工智慧發展。
精華 FAQ
陳茂波指出，這次會議首次落戶香港，反映國家對香港的厚愛，也顯示香港作為區內重要國際金融中心與大型會議承辦地的樞紐地位。
會議聚焦4項重點，包括支持民生發展的財政政策、數位基礎設施融資、普惠金融，以及青年財經人才交流合作，目標是穩定民生並提升生產力。
香港將以綠色債券、轉型融資和專業服務優勢，連接區內項目與投資者，同時促進政府、金融機構、科技企業交流，支持數位經濟與人工智慧發展。
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