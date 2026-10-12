首辦APEC財長會議 陳茂波：彰顯香港樞紐地位

香港財政司司長陳茂波11日發表網誌指出，APEC財政部長會將首次在香港舉行，凸顯香港是區內重要國際金融中心的地位。 （中通社）

AI摘要 文章摘要整理： APEC財長會議首次落戶香港，陳茂波指會議彰顯香港國際金融樞紐地位，並聚焦民生、數位基建、普惠金融及青年合作等議題。

亞太經合組織（APEC ）財長會議20至21日首次在香港 舉行，來自區內各經濟體的財長和代表將聚首，探討如何透過財政政策和金融服務加強區域經濟聯繫。香港財政司長陳茂波11日表示，APEC財長會是香港國際級大型活動之一，財金官員及商界領袖除了參與會議，亦有機會了解香港在創科與城市建設方面的發展，並感受香港文化藝術的活力與魅力。

綜合港媒報導，陳茂波表示，這次財長會議聚焦4項重點，包含支持民生發展的財政政策、數位基礎設施融資、普惠金融，以及青年財經人才交流合作，並分別指向穩定民生、提升生產力、支持中小企業和培育下一代。

陳茂波11日在網誌上表示，目前地緣政治緊張，能源及供應鏈 風險、金融環境轉緊等，正為各地經濟發展帶來壓力，各經濟體點樣加強合作、穩定增長、保障民生，都係今次會議的重要課題。

今年是「APEC中國年」，主題是「建設亞太共同體，促進共同繁榮」，並以「開放、創新、合作」為三大優先領域。他表示，目前地緣政治緊張、能源及供應鏈風險、金融環境轉緊，為各地經濟發展帶來壓力。各經濟體之間如何加強合作、穩定增長、保障民生將是重要課題。

以區域內低碳轉型引入長期資金為例，陳茂波表示，去年香港發行的綠色和可持續債務，連續8年居亞洲市場首位，指出香港在綠色債券、轉型融資、項目認證和專業服務等環節上，正好連通區內項目及投資者。

陳茂波指出，香港可以推動APEC成員經濟體之間更多的交流協作，促進跨地域的政府、金融機構、投資者和科技企業的交流，探討公私營合作融資模式，支持區域數位經濟和人工智慧發展。

陳茂波並說，香港監管機構及金融機構提供眾多實習計畫和學習課程，可讓年輕人更了解區域內市場和新興業務。

12日新皇崗口岸以全新規格延續這條深港通道。陳茂波表示，香港一方面在硬件上加密「內聯」，另一方面也持續通過盛事促進「外通」，APEC財政部長會議首次落戶香港舉行，凸顯國家對香港的厚愛，也反映香港是區內重要國際金融中心的地位。