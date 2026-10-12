逾6000人參加 領航車失誤堵塞 香港單車節變推車節

2026香港單車節11日舉行，吸引眾多自行車愛好者參加。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 香港單車節吸引逾6000人參與，但32公里組因領航車誤判路線而失去汀九橋體驗，部分車手更需推車前進；總會就事件致歉，並指與救援安排有關。

香港 單車節11日在香港西九文化區上演，匯聚21個國家及地區合共逾6000人參與，凌晨4時半現場可見大批車手推單車整裝待發地陸續齊集，不少還與親友聚在一起「打卡」留念；不過，不少參加32公里組賽事的車手反映，未能按原定路線駛入汀九橋，亦有大批車手在臨近終點線附近需步行推車往終點，有人形容「單車節變推車節」。

綜合明報、文匯報報導，香港單車總會就總會領航車誤判而導致32公里組別車手未能經汀九橋，錯失標誌性賽道體驗，並帶來短暫的路段堵塞致歉。

總會表示，11日早7時至7時15分期間，兩名參加56公里組的選手前往汀九橋路段時發生意外受傷，為讓傷者獲得即時救治，現場工作人員需臨時移動置於往南灣隧道入口的雪糕筒，以開通緊急通道，讓救護車盡快進入現場。

總會指，由於雪糕筒位置調整，32公里組別的總會領航車誤判單車前往汀九橋的路線改動，未按原定路線轉入汀九橋，改為直行駛往南灣隧道方向。該會提到，現場為下斜路段，車速較高，為確保安全，緊隨的所有參加者亦只能跟隨前往南灣隧道。

今屆非競賽項目「56公里組」首次推出「五隧三橋」全新路線；同時亦增設世界大學盃，吸引多隊海內外青年車手齊聚香港，同場切磋及交流。不少參賽的海外車手均盛讚香港的景色漂亮、獨特，更對點心和雞蛋仔等特色港式美食念念不忘，期待下次再來香港。

香港政務司長陳國基在頒獎典禮上致辭時表示，單車節不只是比賽，更是「體育+盛事」的好例子，港府未來會繼續將各種活動與旅遊串連起來，增加對海內外旅客的吸引力，進一步推動「盛事+旅遊」，繼續打造香港成為亞洲盛事之都。