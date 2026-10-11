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今年前8個月逾2000港青被捕急升23% 多涉及傷人、鬥毆

香港特派員李春／香港11日電
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今年香港青年涉案被捕數急升，前8個月逾2000名青年被捕，急升逾2成3，案情顯示香港青年火氣大，案件主要涉及傷人及鬥毆。

香港警務處處長周一鳴在一個頒獎禮上說，今年首8個月，共有2144名青年被捕，升幅達23%，主要涉及傷人和嚴重毆打，大部分由輕微糾紛引起，一時衝動下犯案。

除了一時衝動，香港青年犯案還因一時貪念起，有部分案件是青年涉及詐騙及洗黑錢，被不法分子利用作「跑腿」代收騙款，或向騙徒借出戶口還有一些涉案，是因非法收債或「賺快錢」，干犯刑事毀壞等罪行。

周一鳴稱，警方高度重視提升青少年的公民責任感與守法意識，加強防罪與識別陷阱能力，以防年輕人誤墜法網或被不法分子利用。

第3屆「全港學界公民教育專員選拔賽」畢業暨頒獎禮，10日於灣仔警察總部舉行。警務處處長周一鳴擔任主禮嘉賓，並為畢業學員主持加冕儀式。面對今年青少年因觸犯刑事罪行而被捕的人數按年上升23%，他強調警方高度重視提升青少年的公民責任感與守法意識，加強防罪與識別陷阱能力，以防年輕人誤墜法網或被不法分子利用。

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