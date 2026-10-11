新皇崗口岸10.12開通繁忙 香港政務司長：沒事別去打卡

皇崗口岸新聯檢大樓已通過驗收，港深雙方已完成一系列系統測試、試運行及應急演練，確認皇崗口岸已具備開通條件；圖為皇崗口岸港方口岸區。（中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 新皇崗口岸將於12日正式開通，陳國基稱新通關模式可提升跨境出行效率並推動大灣區融合，但初期料較繁忙，呼籲市民勿特地前往打卡。

新皇崗口岸將於12日周一早上正式開通。政務司司長陳國基在社交平台發文表示，皇崗口岸重建是推動大灣區 互聯互通的重點項目，將便利更多跨境出行、工作和生活，促進人流、物流互聯互通，讓大灣區融合發展成果更直接惠及香港 社會。他10日在皇崗口岸主持跨部門會議，就開通前夕各項工作作最後統籌，確保口岸開通安全、有序、暢順。

大公報報導，陳國基表示，皇崗口岸開通後，包括「合作查驗、一次放行」旅檢通道、「聯合一站式」車道等嶄新通關模式，將令香港和內地居民日後跨境上班、上學、經商、旅遊更便利，進一步拉近港深兩地距離，推動大灣區一小時生活圈，為香港經濟民生注入新動力。

他10日早上在皇崗口岸再次主持跨部門會議，就開通前夕各項工作作最後統籌。

陳國基指出，雖然各部門已準備就緒，但皇崗口岸開通初期預計會較為繁忙，過關旅客亦需時適應新的通關模式。他呼籲市民如無實際過關需要，暫時不要到皇崗口岸體驗過關模式，避免一窩蜂到皇崗口岸參觀「打卡」；如有實際過關需要，請按實際需要選擇合適口岸過關，並預早規畫行程，預留充足時間。

陳國基相信，皇崗口岸順利開通後，將便利更多跨境出行、工作和生活，促進人流、物流互聯互通，讓大灣區融合發展成果更直接惠及香港社會。

深圳市民對口岸開通感到興奮，有市民稱計畫開通首日體驗「合作查驗、一次放行」通關模式，過關來香港遊覽消費；有香港年輕人希望早日使用新皇崗口岸「合作查驗」通道。

皇崗口岸通關時間大幅縮至約5分鐘，料吸引更多旅客經這口岸跨境往來。有在深方口岸附近的餐廳負責人表示，預計港客增加，月盈利可逾30萬港元（約3.8萬美元）。有立法會議員表示新皇崗口岸開通，有助香港更積極地融入國家發展大局。