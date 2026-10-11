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粵艇南下10•16首航 帶動香港高端旅遊 助打造世界級遊艇產業

香港新聞組／香港11日電
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文章摘要整理：

粵艇南下將於10月16日首航，與港艇北上形成雙向互通，香港被視為可借此吸引高消費旅客，帶動高端旅遊及海事相關產業。

繼「港艇北上」推行後，粵港遊艇跨境互通將迎來新進展。運輸及物流局局長陳美寶10日透露，運輸及物流局與海事處將於16日舉行「粵艇南下」首航儀式，迎來粵港海上旅遊合作邁向雙向奔赴。廣東遊艇界表示，廣東遊艇將便捷赴港，大灣區將真正形成完整閉環的遊艇自由行生態，實現製造、運營、金融保險等全鏈條協同，助力打造世界級遊艇產業集群。

大公報報導，多位立法會議員認為，政策有助吸引大灣區高消費旅客訪港，拓展高端旅遊市場，並帶動餐飲、零售、遊艇維修及海事服務等產業發展，建議當局進一步優化一站式通關流程、簡化申報程序，完善泊位及登岸配套，將海上客流轉化為岸上消費。

陳美寶10日在網誌表示，剛剛結束的十一黃金周，整體訪港旅客數目約160萬人次，當中內地入境旅客超過141萬人次，較去年共8日的十一黃金周內地旅客人次更高。黃金周過後，香港跨境流動將迎來兩大突破，除了重建後的新皇崗口岸將於12日正式開放予公眾使用外，備受關注的「粵艇南下」在「港艇北上」的基礎上，迎來海上版的雙向奔赴。

工業界（第一）界別立法會議員黃永威表示，「粵艇南下」有序推進，成功打通粵港跨境海上通航通道，不僅有助拓展香港高端旅遊市場，吸引大灣區高消費旅客，亦可帶動遊艇維修、海事服務及濱海消費等產業發展，配合北部都會區建設，打造具灣區特色的海上旅遊品牌。

他指出，政策亦有望帶動沿岸中小企經濟，創造海事相關就業機會，完善香港海上康樂配套，讓市民有更多休閒選擇，實現經濟發展與民生改善雙贏。

黃永威建議，政府應加強海事安全監管，做好粵港兩地船隻檢驗及船長資格標準的銜接，完善跨境航行監管和應急救援機制，並聯同職業訓練局及業界加強相關培訓，吸引本地青年及技術人員投身遊艇產業。

港區全國人大代表、選舉委員會界別立法會議員朱立表示，「粵艇南下」與「港艇北上」形成雙向互通，標誌粵港海上旅遊合作邁出新一步，為香港旅遊業增添新動能。香港擁有獨特的海岸風光、離島文化及國際都會魅力，可藉此吸引更多遊艇旅客到訪，串連特色景點、餐飲購物及文化體驗，進一步拓展「一程多站」旅遊，讓旅客暢遊大灣區之餘，亦能帶動本地消費。

精華 FAQ

  • 運輸及物流局與海事處將於10月16日舉行首航儀式，標誌粵港海上旅遊合作由「港艇北上」延伸至「粵艇南下」，形成真正雙向互通。

  • 多位議員認為，廣東遊艇可更便捷赴港，能吸引大灣區高消費旅客來港消費，進一步擴闊高端旅遊市場，並帶動餐飲、零售及濱海消費。

  • 他們建議政府優化一站式通關流程、簡化申報程序，完善泊位和登岸配套，同時加強安全監管、船隻檢驗、船長資格銜接及應急救援機制。

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