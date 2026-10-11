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梅艷芳骨灰竟已失蹤3個月 63歲冥誕家人急發聲明協尋

香港新聞組／香港11日電
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梅艷芳在2003年12月過世，骨灰甕於今年7月傳遭竊，警方調查近3個月仍無下落。...
梅艷芳在2003年12月過世，骨灰甕於今年7月傳遭竊，警方調查近3個月仍無下落。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

梅艷芳安放於大嶼山寶蓮禪寺海會塔的骨灰疑遭盜走，家人稱失蹤近3個月仍未尋回，現公開徵求線索與相關行車記錄器畫面。

10月10日是已故天后梅艷芳63歲冥壽，梅艷芳國際歌迷會10日晚卻發出緊急呼籲，稱自今年7月18日起，安放大嶼山寶蓮禪寺海會塔的梅艷芳骨灰被盜走，報警至今近3個月仍未尋回，呼籲市民提供線索及合力尋找。

綜合明報、香港01報導，梅艷芳2003年12月30日因子宮頸癌併發肺衰竭病逝，終年40歲。梅艷芳家人透過歌迷會發聲明稱，今年7月18日有歌迷前往海會塔拜祭時，發現存放梅的骨灰位置門牌螺絲鬆脫，未見存放在內的骨灰甕。歌迷立即通知梅的家人，其家人報警求助。

當年梅艷芳離世後，梅媽（覃美金）為讓愛女靜心安息，特意將其骨灰低調處理。靈位不但遠擇大嶼山寶蓮禪寺海會塔，位置偏僻且多供僧人使用的地點；龕位上更刻意不放遺照及「梅艷芳」本名，僅刻上其乳名「珠女」，寫著「廣東台山珠女靈龕」，連生忌與死忌亦一律棄用公曆，改以農曆標示，極其保密。

由於防範措施做足，一眾「梅迷」苦苦尋找了兩年亦毫無頭緒。梅媽當年甚至曾向歌迷會會長訛稱，阿梅的骨灰安放於寶蓮寺大佛蓮位，導致歌迷早期在該處及九龍塘省善真堂拜祭的，統統只是內裡無骨灰甕的空靈位。

直到兩年後，有歌迷前往拜祭時獲工作人員好心指點，才得知真實靈位位於海會塔；而這個祕密直到阿梅逝世12年（即2015年）才遭傳媒報導正式曝光。 其後梅媽接受傳媒訪問時表示：「阿梅的骨位我好辛苦爭回來，我不想讓人家知道。」更呼籲歌迷繼續前往交通較方便的省善真堂及寶蓮寺拜祭即可。

沒想到梅媽當年用盡心力保護、希望愛女能享受寧靜私人空間的骨灰，如今竟不幸遭不法之徒盜走，實在令人心酸唏噓。

梅艷芳家人在聲明中又稱，警方調查至今已接近3個月，仍未有任何進展；事件對他們帶來極大困擾及精神折磨，加上梅母早前離世，家人承受雙重打擊，心力交瘁。

梅艷芳家人期望能盡快尋回骨灰，讓梅得以重新安息，呼籲各界友好及曾經前往拜祭的歌迷、善信，以及廣大市民幫忙，提供消息及資料；以及今年7月（特別是7月18日）曾駕車前往海會塔或寶蓮寺的司機，提供相關日期的行車記錄器畫面。

香港已故天后梅艷芳的骨灰甕7月傳遭竊，警方調查近3個月仍無下落，家屬在她63歲冥...
香港已故天后梅艷芳的骨灰甕7月傳遭竊，警方調查近3個月仍無下落，家屬在她63歲冥誕前夕公開聯絡方式，盼各界提供線索；圖為修復後的尖沙咀星光大道梅艷芳銅像。(中通社)

精華 FAQ

  • 家人透過歌迷會指出，2024年7月18日有歌迷前往海會塔拜祭時，發現存放梅艷芳骨灰的位置異常，骨灰甕已不見，之後立即報警處理。

  • 聲明表示，案件報警後已接近3個月，但警方至今仍未有明顯進展或尋回骨灰。家屬形容事件對他們造成極大困擾與精神折磨。

  • 他們希望曾到海會塔、寶蓮寺拜祭的歌迷和善信，以及7月特別是7月18日曾駕車經過的司機，提供線索、資料與行車記錄器畫面，協助盡快尋回骨灰。

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