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今年香港青年涉案被捕數急升

香港特派員李春／即時報導
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文章摘要整理：

香港今年首8個月青年被捕人數升至2144人，按年增23%，案件多涉傷人鬥毆及詐騙洗黑錢，警方呼籲加強青少年守法與防罪意識。

今年香港青年涉案被捕數急升，前八個月逾二千名青年被捕，急升逾二成三，案情顯示香港青年火氣大，案件主要涉及傷人及鬥毆。

香港警務處處長周一鳴在一個頒獎禮上說，今年首八個月，共有2144名青年被捕，升幅達23%，主要涉及傷人和嚴重毆打，大部分由輕微糾紛引起，一時衝動下犯案。

除了一時衝動，香港青年犯案還因一時貪念起，有部分案件是青年涉及詐騙及洗黑錢，被不法分子利用作「跑腿」代收騙款，或向騙徒借出戶口。還有一些涉案，是因非法收債或「賺快錢」，干犯刑事毀壞等罪行。

周一鳴稱，警方高度重視提升青少年的公民責任感與守法意識，加強防罪與識別陷阱能力，以防年輕人誤墮法網或被不法分子利用。

第三屆「全港學界公民教育專員選拔賽」畢業暨頒獎禮，10日於灣仔警察總部舉行。警務處處長周一鳴擔任主禮嘉賓，並為畢業學員主持加冕儀式。面對今年青少年因觸犯刑事罪行而被捕的人數按年上升23%，他強調警方高度重視提升青少年的公民責任感與守法意識，加強防罪與識別陷阱能力，以防年輕人誤墜法網或被不法分子利用。

精華 FAQ

  • 今年首8個月共有2144名青年被捕，較去年同期上升23%。警方指上升情況明顯，反映青少年涉案問題需要及早介入和加強預防。

  • 案件主要涉及傷人和嚴重毆打，很多由輕微糾紛引起，一時衝動下犯案；另有青年涉及詐騙、洗黑錢、非法收債及刑事毀壞等。

  • 周一鳴表示，警方重視提升青少年的公民責任感、守法意識，以及識別陷阱能力，避免年輕人誤墮法網，或被不法分子利用作犯罪工具。

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