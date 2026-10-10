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新皇崗10月12日開通 日客流估提升至20萬人次、通關最快5分鐘

香港新聞組／香港10日電
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新皇崗口岸將於10月12日上午6時30分正式開通運行。（中通社）
新皇崗口岸將於10月12日上午6時30分正式開通運行。（中通社）

AI摘要

文章摘要整理：

新皇崗口岸將於10月12日開通，採一地兩檢與合作查驗新模式，旅客最快5分鐘通關，並把日客流能力提升至20萬人次。

香港特別行政區政府保安局與深圳市人民政府口岸辦公室9日發布公告，確定備受矚目的新皇崗口岸將於10月12日上午6時30分正式開通運行，並維持24小時全天候通關服務。隨著新口岸啟用，原有深圳皇崗口岸臨時旅檢樓與香港落馬洲管制站的旅檢服務，將在同一時間走入歷史，畫下時代句點。

綜合港媒報導，香港保安局局長鄧炳強表示，港深兩地政府經多次實地演練與評估，確認新皇崗口岸已具備安全、高效且暢順的通關條件。兩地政府預計於10月11日在深圳方口岸舉辦開通儀式。針對為何選擇在清晨6時30分通關，鄧炳強說明，該時段只有持「皇崗車牌」的車輛可使用，跨境人流與車流相對平穩，最有利於新舊設施的無縫對接與系統順暢切換。港府屆時也將啟動「緊急事故監察及支援中心」及「前線指揮中心」，實時監察並確保順利交接。

有旅遊業界預計，通關首日約有10至20個旅行團、每團約40人經新口岸前往深圳或其他內地城市。

本次新口岸的最大亮點，在於全面導入「一地兩檢」與「合作查驗、一次放行」的嶄新通關模式。未來過境旅客只需排一次隊、查驗一次證件，便可同步完成深港兩地的出入境手續。持回鄉證的香港居民無論北上或南下，均可實現「一證通關」。相較於過去舊口岸平均需耗時約30分鐘的繁瑣流程，新模式預計將旅客過關時間大幅壓縮至最快僅需5分鐘。

除了旅客通關大升級，新皇崗口岸更首次採用「聯合一站式」車道清關措施。跨境車輛司機只需在車上的「信息採集一體機」提交證件，一次過完成體溫檢測及生物特徵採集，即可同時通過香港海關、衛生署、入境處、深圳邊檢及深圳海關共五方的查驗，實現人車分流與極速通關。新口岸每日客流量設計容量大幅提升至約20萬人次，跨境車道日最高可處理達1.5萬車次。

為因應龐大的通關需求，新聯檢大樓內部設有134條合作查驗自助通道及68個人工櫃枱。合資格的香港居民目前已可透過「香港 e-道」App預先登記，啟用後即可直接體驗極速過關。 

在交通配套方面，香港運輸署與警方已完成全天候接駁部署。港方口岸規畫了7條專營巴士線及6條綠色專線小巴直達接駁區，城巴等營辦商更配合推出轉乘與一口價優惠，便利「港人北上」及內地旅客遊港。24小時跨境巴士、各類短途專線及市區與新界的士也將同步延伸服務，確保民眾不論白天或深夜都能順暢往返。

新建成的聯檢大樓總建築面積達68.97萬平方米，設有獨具特色且兼具現代感的外觀設計，內部大樓地下樓層更直接連接深圳地鐵7號線，未來還將對接更多軌道交通。兩地政府相關部門目前已針對場地WiFi網絡進行優化，並加強防滑設施與人流疏導預案。新皇崗口岸的啟用，不僅翻開兩地通關自動化的新頁，也為粵港澳大灣區「一小時生活圈」注入更強勁的便利動能。

精華 FAQ

  • 新皇崗口岸定於10月12日上午6時30分正式開通，並維持24小時全天候通關服務。原有深圳皇崗口岸臨時旅檢樓與香港落馬洲管制站的旅檢服務，也會在同一時間結束。

  • 新口岸全面導入一地兩檢及合作查驗、一次放行模式，旅客只需排一次隊、查驗一次證件即可完成兩地手續。相較舊口岸約30分鐘流程，最快可縮短至5分鐘。

  • 新口岸每日客流設計容量提升至約20萬人次，跨境車道最高可處理1.5萬車次。港方亦已部署7條專營巴士線、6條綠色專線小巴及24小時跨境巴士接駁。

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