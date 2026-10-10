新皇崗口岸預約上客區僅限車隊 的士業界批不公

可備用 的士業界須先到公共交通緩衝區取籌，再按序前往口岸的士站或車隊的士專屬上客區接客。圖為新皇崗口岸的的士接載區域。（中通社）

AI摘要 文章摘要整理： 新皇崗口岸開通在即，因預約上客區只限車隊的士而惹爭議；運輸署指普通的士仍可落客，並承諾日後按運作情況動態調整。

新皇崗口岸即將於12日正式開通，然而口岸公共運輸交匯處的交通規畫卻引發爭議。由於新口岸不設一般網約車 與私家車上落客區，且「預約的士上客區」僅供車隊的士使用，引發普通的士業界強烈質疑政策不公，甚至驚呼事前並不知情。對此，運輸署緊急澄清是一場「誤會」，強調普通的士仍可正常前往落客。

綜合港媒報導，香港 的士小巴商總會會長、智慧出行聯合商會主席周國強在商台節目中質疑，口岸不設非車隊網約車上落客區，使乘客無法電召普通的士，對一般的士極不公平。他雖然理解政府開通初期以順暢運作為首要目標，但稍後將與政府展開商討，爭取平衡普通的士與車隊的士的營運空間。

面對業界炮轟，運輸署助理署長（新界）謝善怡回應指出，已與業界進行溝通，「相信只是個別業界誤會」。她解釋，新口岸交匯處仍設有普通的新界及市區的士落客區，若乘客在市區使用手機 App 預約普通的士前往新口岸，司機照樣可在此落客，並非完全禁止進入。至於聯檢大樓L2層的服務櫃枱與預約上客區之所以僅限車隊的士，主要是因為口岸大樓的空間有限。

立法會交通事務委員會委員陳紹雄則表示，政府引入車隊的士旨在提供優質點對點服務，其較大車型能滿足攜帶大型行李的旅客，且新口岸仍有普通的士候車區。不過，因應政府已開展規管網約車工作，且深方口岸已設有私家車上落客位，他建議港府若在通關初期運作暢順，應通盤檢視並考慮增設一般網約車與私家車空間，以優化整體交通接駁。

運輸署強調，新口岸目前沿用舊口岸的禁區式管理，僅限指定的公共運輸服務進出，現有配套已足夠應付市民需求。新口岸啟用後，署方將密切監察運輸運作與旅客需求，適時進行「動態優化」與調整。