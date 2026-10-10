香港2108學者登「全球首2%頂尖科學家」 16人躋身全球前10

香港中文大學校長盧煜明於臨床醫學排名全球第三。(新華社資料照片)

AI摘要 文章摘要整理： 2026年全球首2%頂尖科學家名單顯示，香港共有2108名學者入選，並有16人躋身各學科全球前10，反映本地高教與科研人才實力強勁。

由史丹福大學 與Elsevier製作的2026年「全球首2%頂尖科學家」名單發布，香港 共有2108名學者入選「年度科學影響力排行榜」，較去年大幅增加287人，增幅逾一成半。其中更有16人打入所屬學科領域全球前十名，3人位列全球前三名，顯示香港高等教育與科研人才的超卓實力。

文匯報報導，入選名單依據Scopus數據庫編制，涵蓋20個學術領域與174個子領域，分為「年度影響力」與「終身影響力」兩大榜單，全球各有近25萬名科學家入選。

香港在終身影響力榜單中亦有1619人入選全球首2%。在年度影響力領域前十名的香港學者中，香港中文大學校長盧煜明於臨床醫學名列全球第三；香港浸會大學副校長（研究及拓展）呂愛平於輔助與替代醫學排全球第二；香港教育大學講座教授詹志勇於林業學領域年度影響力排第二，其終身影響力更高居該領域全球第一。此外，2025年底加盟香港大學的張冰也在天文學與天體物理領域高居全球第五。

香港各大高校紛紛公布亮眼成績。中大共有469名學者入選，其中53人名列領域全球前100；香港科技大學入選學者占全校實任教研人員約四成，年度與終身影響力上榜人數分別成長10%與18%。

香港城市大學兩榜合計約400名學者上榜，講座教授張華與陳關榮更躋身終身影響力全球前1,000名；教大有73名學者入選，創歷史新高，其中41人躋身全球首1%；嶺南大學則有54人入選，其中21人名列領域全球前100。

報導指出，2026年「全球首2%頂尖科學家」名單中，香港數據亮眼，揭示香港「背靠祖國、聯通世界」的人才集聚優勢，在港大領先、多校並進的「一超多強」科研格局下，展現出基礎研究與轉化應用並重的超卓實力。

面對頂尖人才的蓬勃匯聚，如何將科研優勢轉化為促進科技、教育與產業進步的持久動力，成為香港發展的關鍵。香港第一個五年規畫已提出推動教育、科技與人才一體化發展，產業界與學界呼籲深化「教育、科技、產業、人才、城市」布局，並全速構建「北中南」三大創科園區及河套深港科技創新合作區，打造涵蓋研發、中試到量產的全鏈條創科產業生態圈。

除了內部資源的整合落地，借力區域效應融入國家發展大局更是重要的一環。「深圳—香港—廣州」全球創新集群連續兩年排名第一，為香港科學家提供了從基礎研究到產業轉化的完整生態系統。