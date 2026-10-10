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涉洩國安會面細節、妨害調查 港時評人王岸然案開審

香港新聞組／香港10日電
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時事評論員王岸然。（視頻截圖）
時事評論員王岸然。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

時事評論員王岸然被控披露與國安處會面內容及發布多段煽動影片，案件於區域法院開審，他否認控罪，並成為首宗引用國安條例第88條的起訴。

時事評論員王岸然（原名黃覺岸）因涉嫌在網路發布影片披露與警方國安處人員會面內容，並發布30段具煽動意圖的影片，遭控「妨害調查危害國家安全的罪行」及「煽動刊物」兩罪，案件9日在區域法院開審。王岸然否認控罪並親自抗辯，本案也是律政司首次引用「維護國家安全條例」第88條「不得妨害調查危害國家安全的罪行」進行起訴。

香港01、明報報導，控方案情指出，大埔宏福苑於2025年11月26日發生火災後，警方情報顯示有人準備於同年12月2日召開記者會發表意見，疑有人企圖藉機製造內部矛盾或危害國家安全。

國安處人員於12月2日中午邀請王岸然至旺角警署會面，要求其保密會面內容並簽署「接受國家安全處會見人士聲明書」。然而王岸然翌日即在擁有9萬訂閱的YouTube頻道「On8 Channel - 王岸然頻道」發布題為「記岸伯興奮會國安！」等兩段影片，披露會面細節。

此外，警方指控王岸然在2025年1月3日至12月6日期間發布30段涉嫌具煽動性的影片，內容涵蓋重提「五大訴求」、主張取消國安法與制裁官員等。

報導指出，王岸然12月6日被捕後於警誡下表示，自己屬於傳媒，會面屬新聞與一般交談，認為透露會面並無不當。庭審盤問時，王岸然主張會面一事早已「賣晒報紙」，質疑「仲保咩密」，並指警方當時並未告知不能提及競爭法與圍標等法律事宜；國安處警員則重申已警告記者會可能引發對政府的仇恨，且會面時已明確提醒須就過程保密。

精華 FAQ

  • 他被控「妨害調查危害國家安全的罪行」及「煽動刊物」兩罪，指控重點包括在網上披露與國安處會面的內容，以及發布多段涉嫌具煽動意圖的影片。

  • 因為它是律政司首次引用《維護國家安全條例》第88條「不得妨害調查危害國家安全的罪行」提出起訴，顯示相關條文開始在實際執法中被使用。

  • 爭議集中在會面是否需要保密。警方稱已明確提醒須保密，並警告記者會可能引發仇恨；王岸然則認為事件已公開，且自己屬傳媒，披露內容並無不當。

香港 宏福苑

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