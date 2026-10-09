「跳水皇后」郭晶晶獲頒嶺大榮譽院士 霍啟剛直呼「特別驕傲」

前「跳水皇后」郭晶晶，8日首度獲香港大專院校頒授榮譽院士銜，丈夫霍啟剛親自到場見證，並在社媒發文直呼「心裡特別驕傲」。（取材自嶺大）

AI摘要 文章摘要整理： 香港嶺大頒授榮譽院士予郭晶晶等5人，肯定其在體育、公益、教育與社會服務方面的貢獻，霍啟剛到場見證並稱感到特別驕傲。

香港 嶺南大學8日舉辦榮譽院士頒授典禮，前「跳水皇后」郭晶晶首度獲香港大專院校頒授榮譽院士銜，由身兼立法會議員與全國人大代表的嶺大校董會主席姚祖輝頒發，其丈夫霍啟剛也親自到場見證，並在社交平台發文直呼「心裡特別驕傲」。當天共有5位在社會與教育界具備貢獻的人士獲頒此榮譽。

明報報導，大會贊辭指出，郭晶晶憑藉恆心自律與長期苦練，無數次站在國際賽事領獎台上「讓五星紅旗冉冉升起」，為國家體育事業收穫榮光，退役後更長期奔走內地投身公益事業。

本次同獲榮譽院士銜的其餘4人包含龍匯創建諮詢有限公司副主席章曼琪，以及多位具備人大或政協背景的界別領袖，分別為前立法會議員馬逢國、全國政協常委施榮懷、旭日集團副董事長楊勳。

贊辭載明，馬逢國曾任藝發局主席、香港電影發展局主席及立法會議員，前年擔任「雪龍2號」訪港籌委會主席，展現「永不枯竭的學習熱情與報效家國的赤子之心」。

報導指出，身兼廠商會永遠名譽會長與嶺大前校董的施榮懷，獲評價為「享譽商界、卓有建樹的愛國愛港領袖」；楊勳經常赴院校演講感染年輕人，契合「作育英才，服務社會」校訓；章曼琪則積極推動女性與青年發展，參與嶺大管治超過13年。