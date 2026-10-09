全球50最佳酒吧 香港4間進榜、Bar Leone蟬聯冠軍

Bar Leone坐落於繁華的香港中環區，室內設計靈感源自1980至90年代的羅馬，具親和力且樸實無華。(取材自港旅局)

AI摘要 文章摘要整理： 2026年全球50最佳酒吧榜單出爐，香港Bar Leone連續2年奪冠，香港並與巴黎、紐約同以4間酒吧並列最多上榜，亞洲酒吧持續在國際舞台發光。

2026年度「全球50最佳酒吧」(The World's 50 Best Bars)榜單在義大利 米蘭揭曉，全球酒吧產業再度迎來年度焦點。其中，香港 「Bar Leone」 繼去年首度登上榜首後，今年再度蟬聯世界第一王座，同時連續第二年拿下「亞洲最佳酒吧」(The Best Bar in Asia)，以及「世界最佳酒吧」(The World's Best Bar)兩項大獎，成為本屆最受矚目的酒吧。

本屆榜單涵蓋全球26座城市，香港、巴黎與紐約各有4間酒吧進榜，並列成為上榜數最多的城市。

香港也重新拿下亞洲雞尾酒重鎮的地位，除了「Bar Leone」蟬聯榜首，「Argo」以第25名重返榜單，首次入榜的「Montana」與 「Gokan」則分列第36、41名。

後閑信吾（Shingo Gokan）榮膺 Roku Industry Icon Award「Roku 業界標誌人物獎」，他在紐約開設的「Sip & Guzzle」也獲得全球排名第14。(圖／The 50 Best Bars提供)

紐約同樣有4間酒吧登榜，新入選的「Schmuck」更以第11名亮相，並獲得「最佳新酒吧獎」(Three Cents Best New Opening Award)。此外，「Sip & Guzzle」排名第14、「Martiny's」第46，另一新入榜酒吧 「Bar Snack」則排名第49。「Martiny's」創辦人兼飲品總監渡邉琢磨(Takuma Watanabe)日前才獲選「同業票選最佳調酒師獎(Altos Bartenders' Bartender Award)」，為紐約酒吧文化的國際影響力再添一項肯定。

本屆香港另一項重要榮譽，則落在調酒師、企業家後閑信吾(Shingo Gokan)身上。Gokan憑藉多年來在亞洲及全球推動雞尾酒文化的影響力，獲頒「Roku業界標誌人物獎(Roku Industry Icon Award)」。從上海 「Speak Low」、東京「The SG Club」，到紐約 「Sip & Guzzle」，他透過不同城市的酒吧實踐，持續拓展亞洲雞尾酒文化在國際舞台上的能見度。

香港「Bar Leone」連續第二年位居「全球50最佳酒吧」 No.1。(圖／The 50 Best Bars提供)

「Bar Leone」連續兩年登上全球第一，也再次凸顯其「Cocktail Popolari」理念的影響力。The 50 Best Bars社群總監 Faye Huggett表示，「Bar Leone」去年成為歷來首間登上榜首的亞洲酒吧，今年再次奪冠，不僅是對「Bar Leone」團隊的肯定，也展現其以親民雞尾酒文化持續影響全球酒吧產業的成果。她同時指出，今年入榜酒吧來自不同城市與背景，反映全球雞尾酒文化的多元與活力。

除了香港，巴黎本屆表現同樣亮眼，首度超越倫敦，成為歐洲上榜酒吧數量最多的城市，共有4間酒吧進入榜單，包括「The Cambridge Public House」第13名、「Bar Nouveau」第15名、新入榜的「De Vie」第23名，以及 「Danico」第26名，4間酒吧合計占歐洲18個席次近四分之一。

廣州 「Hope & Sesame 廟前冰室」則拿下第12名，讓中國城市在本屆榜單持續受到國際酒吧界關注。

從榜首蟬聯，到香港、巴黎與紐約各自展現城市酒吧能量，2026年度「全球50最佳酒吧」不只是一次全球酒吧排名，也再次映照出當代雞尾酒文化正在不同城市之間快速流動。亞洲酒吧持續站上國際舞台，而香港更以連續兩年的世界冠軍姿態，寫下本屆榜單最鮮明的一頁。